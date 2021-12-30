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王毅籲美放下打壓遏制中國執念 列2022年外交8大重點

國情動向 14:17 2021/12/30

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2021年快將過去，中國國務委員兼外長王毅周四（30日）接受官媒採訪，回顧今年外交工作。談到中美關係時，他表示只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌，並強調中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路。

他又展望明年8大重點工作，首要為中共二十大營造有利外部環境，第二是辦好北京冬奧，並強調少數西方國家政客的政治操弄，無損奧運精彩，只會暴露自己的醜陋。他又表示，對於侵犯中國主權、安全、發展利益的圖謀，都將堅決有力鬥爭；對於損害中國人民正當合法權益的行徑，都將堅定有效反擊。

稱中國不走西方國家稱霸世界老路

王毅批評，世上仍有一些勢力總以為自己高人一等、總想把意志強加於人，動輒搬出規則、人權、民主等冠冕堂皇的理由，對中國和很多發展中國家抹黑圍堵。對此不能妥協退卻，而要迎面而上，針鋒相對，和大多數國家一起捍衛公平正義，維護人間正道。

談及中美關係，王毅表示，今年中美關係確實出現一些變化。面對中方堅定維權反霸，美方意識到極限施壓迫使中國退讓不可能，「最終還會搬起石頭砸自己的腳」。美國領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰、改變中國體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但同時，在涉及中國主權安全發展利益的一系列問題上，美方不斷挑起新的事端，傷害和破壞兩國關係，促美履行承諾。

【中美角力】王毅告誡美國：要對話應平等 要對抗將奉陪到底

王毅：中美能否處理好彼此關係 攸關世界前途命運

至於中國的對美政策，王毅表示，國家主席習近平鄭重提出相互尊重、和平共處、合作共贏三點原則，是中美關係恢復健康穩定發展的必由之路，呼籲美方需要徹底想明白三件事：

第一，中國的發展振興是一個主權國家應有的正當權益，更是誰也改變不了、阻擋不了的必然趨勢。與其逆流而動，不如順勢而為，只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌，穩定發展

第二，中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路，也沒興趣去改變誰、取代誰、威脅誰，只要美國真正把中國當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可以相互成就，共同繁榮

第三，中國的社會制度和發展道路，是14億中國人民的堅定選擇和集體意志。我們尊重美國的制度和道路，但決不允許自己選擇的制度和道路被詆毀、被破壞。只要美方真正解開意識形態對立的心結，中美兩種制度、兩種道路就可以在這個星球上並行不悖，和平共存

明年首要為中共二十大 營造有利外部環境

至於明年外交重點工作，王毅指出將做好八件大事，包括：

  • 全力為中共二十大營造有利外部環境，將堅決防範化解各種外部風險挑戰，營造安全、穩定的外部環境
  • 紮實配合辦好北京冬奧
  • 積極引領全球治理體系變革。明年中國將擔任金磚主席國，主辦金磚國家領導人會晤。亞太經合組織（APEC）、二十國集團（G20）以及上合組織的峰會也將在亞洲國家召開。將積極參與，主動引領，繼續高舉真正的多邊主義旗幟
  • 主動應對後疫情時代多重挑戰。將全面落實全球疫苗合作行動倡議，積極開展藥物研發合作；同各國及聯合國加強溝通協作，對接2030年可持續發展議程，全面推動落實全球發展倡議
  • 深入拓展全球夥伴關係。明年是中國同多個國家建交「逢十」周年，將以紀念建交周年為契機，夯實同各國傳統友誼，拓展合作空間，努力推動大國關係總體穩定均衡，不斷推進同周邊國家融合發展，全力支持廣大發展中國家共享發展成果
  • 繼續堅定捍衛國家核心利益。對於任何侵犯中國主權、安全、發展利益的圖謀，都將堅決有力鬥爭，對於任何損害中國人民正當合法權益的行徑，都將堅定有效反擊。
  • 積極服務國內開放發展。將高質量共建「一帶一路」，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。積極參與全球氣候治理。實施好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），推動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），盡快達成中國海合會自貿安排，加快推進中日韓自貿談判，探索同歐洲、非洲、拉美的貿易投資自由化、便利化進程
  • 將深化領事服務改革，完善領事保護工作機制體制，加快推動領事保護立法，加快「智慧領事」、「數字領事」建設，加快構建海外中國平安體系

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責任編輯：林佩怡

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