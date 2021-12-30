王毅籲美放下打壓遏制中國執念 列2022年外交8大重點

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王毅斥美國把台灣帶入極危險境地 將面臨不可承受代價
2021年快將過去，中國國務委員兼外長王毅周四（30日）接受官媒採訪，回顧今年外交工作。談到中美關係時，他表示只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌，並強調中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路。
他又展望明年8大重點工作，首要為中共二十大營造有利外部環境，第二是辦好北京冬奧，並強調少數西方國家政客的政治操弄，無損奧運精彩，只會暴露自己的醜陋。他又表示，對於侵犯中國主權、安全、發展利益的圖謀，都將堅決有力鬥爭；對於損害中國人民正當合法權益的行徑，都將堅定有效反擊。
稱中國不走西方國家稱霸世界老路
王毅批評，世上仍有一些勢力總以為自己高人一等、總想把意志強加於人，動輒搬出規則、人權、民主等冠冕堂皇的理由，對中國和很多發展中國家抹黑圍堵。對此不能妥協退卻，而要迎面而上，針鋒相對，和大多數國家一起捍衛公平正義，維護人間正道。
談及中美關係，王毅表示，今年中美關係確實出現一些變化。面對中方堅定維權反霸，美方意識到極限施壓迫使中國退讓不可能，「最終還會搬起石頭砸自己的腳」。美國領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰、改變中國體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但同時，在涉及中國主權安全發展利益的一系列問題上，美方不斷挑起新的事端，傷害和破壞兩國關係，促美履行承諾。
至於中國的對美政策，王毅表示，國家主席習近平鄭重提出相互尊重、和平共處、合作共贏三點原則，是中美關係恢復健康穩定發展的必由之路，呼籲美方需要徹底想明白三件事：
第一，中國的發展振興是一個主權國家應有的正當權益，更是誰也改變不了、阻擋不了的必然趨勢。與其逆流而動，不如順勢而為，只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌，穩定發展
第二，中國不管發展到什麼程度，都不會走西方國家稱霸世界的老路，也沒興趣去改變誰、取代誰、威脅誰，只要美國真正把中國當做夥伴而不是對手和敵人，中美就可以相互成就，共同繁榮
第三，中國的社會制度和發展道路，是14億中國人民的堅定選擇和集體意志。我們尊重美國的制度和道路，但決不允許自己選擇的制度和道路被詆毀、被破壞。只要美方真正解開意識形態對立的心結，中美兩種制度、兩種道路就可以在這個星球上並行不悖，和平共存
明年首要為中共二十大 營造有利外部環境
至於明年外交重點工作，王毅指出將做好八件大事，包括：
責任編輯：林佩怡
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