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沃爾瑪旗下山姆超市下架新疆貨 央媒批愚蠢短視、吃飯砸鍋

社會熱點 14:57 2021/12/30

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美企沃爾瑪（Walmart）在內地的會員制商店山姆超市下架新疆產品，央廣網評論其「愚蠢和短視」，依靠中國市場，卻抵制新疆產品，屬「吃飯砸鍋」的行為，若想在中國繼續掙錢恐怕難了。

日前有報道指，網民在「山姆會員商店」App發現，搜索欄打出「新疆」兩字，即出現「新疆哈密瓜」、「新疆和田紅棗」、「新疆杏」等關鍵詞供選擇，搜索結果卻顯示「抱歉，沒有找到相關商品」。還有報道指出，新疆和田駿棗等產品都被下架；在山姆會員商店的小程序和線上商城，也搜索不到任何新疆產品。山姆客服回應指，搜索不到相關產品是因無庫存，有貨後會重新上架。

央廣網指出，有網民發現，其他因庫存不足而下架的產品在山姆官網上依舊能搜到產品信息，只是不能購買而已，和被下架的新疆產品完全不一樣。央廣網稱，這是有針對性的「刻意而為」。

央廣網指出，毫無理由地下架新疆產品，作為一種商業行為，缺乏理性。對於背後的原因，山姆尚未給出正式回應。無論如何，將商業問題夾帶不可告人的私貨，都是愚蠢和短視的。

沃爾瑪公佈的數據顯示，山姆會員店在中國的22個城市開了36家門店，會員數達400萬人。依靠著中國市場，掙著廣大中國消費者的錢，卻在背地裡採取齷齪手段抵制這個國家和人民生產的產品，這樣「吃飯砸鍋」的行為，既是對正常市場規律的違背，也是對消費者合法權益和情感的傷害。

央廣網促山姆尊重市場規律，儘快作出回應，糾正錯誤做法，稱「當權益和情感無法得到保障與尊重，山姆還想在中國繼續掙錢，恐怕難了。」

沃爾瑪旗下會員制商店山姆被曝下架新疆貨 多地民眾退會抵制

下架新疆商品？沃爾瑪內地山姆會員商店客服：沒庫存 有貨會上架

責任編輯：尹航

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