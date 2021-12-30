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國家體育總局：國腳嚴禁紋身 已有紋身者勸誡自行清除

即時中國 15:00 2021/12/30

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國家體育總局加強運動員管理，規定要求國家隊及U23國家隊運動員嚴禁有新的紋身，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身。並要求加強國家隊運動員的愛國主義教育，增強使命感、責任感、榮譽感，打造能征善戰、作風優良的國家隊。

據人民網消息，週二（28日）晚間，國家體育總局答覆了《關於中國足球振興刻不容緩的提案》。

其中關於加強足球運動員管理的建議，函中答复：中國足協已重新修訂《中國足球協會國家隊運動員管理辦法》，其中對各級國家隊運動員提出了明確的紀律要求。各級國家隊將嚴格落實《管理辦法》的相關要求，切實加強國家隊運動員的生活、訓練、比賽等方面的管理工作，充分展示中國足球運動員積極向上的精神風貌，做好社會表率。

對各級國家隊運動員的具體要求中，國家隊及U23國家隊運動員嚴禁有新的紋身，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身，如有特殊情況經隊伍同意後必須在訓練、比賽過程中對紋身進行遮擋；U20國家隊及以下各級國家隊，嚴禁徵調有紋身的運動員。

18年起球員必須遮擋紋身圖案

國足韋世豪纏繃帶遮擋紋身

據北京新浪網，體育管理部門對於足球運動員紋身的規定，這已經不是最近幾年第一次發生了——2018年3月底的中國杯，不少有紋身的隊員在比賽中都用繃帶遮住。當然中國足協當時的紋身禁令並沒有官方明確記載的黑紙白字，但那時所有俱樂部和各級國家隊都已經收到了通知。尤其是國家隊層面，從那時起但凡國家隊比賽，球員都必須遮擋紋身圖案。

國腳張琳芃的花臂

除了比賽要求球員遮擋紋身外，在國足拍攝的全家福中，一些胳膊等明顯位置有紋身的球員也被後期處理，像張稀哲、張琳芃等球員手臂的紋身也都被P掉，可見國家隊的「紋身禁令」非常嚴格。

函中還指，各級國家隊將進一步組織開展多種形式的思想政治教育活動，加強國家隊運動員的愛國主義教育，增強使命感、責任感、榮譽感，打造能征善戰、作風優良的國家隊。

內地限娛令更嚴！傳禁用嘻哈、紋身藝人（有片）

中國足協新規定  外援球員入籍要學黨史

責任編輯：袁瑋婧

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