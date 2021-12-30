  • 20°C
香港時間 : 20211230日 (四) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅斥美國把台灣帶入極危險境地 將面臨不可承受代價

國情動向 15:16 2021/12/30

分享：

中國國務委員兼外長王毅周四（30日）接受官媒採訪，批評美國縱容鼓勵「台獨」勢力，把台灣帶入極其危險的境地，也將令美國面臨不可承受的代價。

王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是不可否認的歷史和法理事實。雖然海峽兩岸由於當年的內戰存在政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這是台灣問題的真正現狀，也是體現一中原則的「九二共識」的實質內涵，由此構成兩岸關係謀求和平發展的根基。

中國國務委員兼外長王毅

他批評，民進黨當局執意破壞這一現狀和根基，是製造台海局勢緊張的罪魁禍首。又指美國違背中美建交時作出的承諾，縱容鼓勵「台獨」勢力，試圖歪曲和掏空一中原則，不僅將把台灣帶入極其危險的境地，也將使美國面臨不可承受的代價。

他重申，「中國實現統一，是不可阻擋的大勢」；「台獨」走向失敗，是不可避免的結局。台灣除了和大陸統一，沒有任何其它的出路，這是歷史的必然，也是現實的邏輯。

【中美角力】王毅籲美放下打壓遏制中國執念 列明年外交8大重點

國台辦：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻 鬥爭或更激烈

早前，尼加拉瓜與北京恢復外交關係，王毅指出，中國的世界「朋友圈」進一步擴大，充分證明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

歐洲對華似「認知分裂」 籲亞洲各國站穩立場

另外，王毅在談及外交工作時，除了中美關係外，也提到中歐、中俄、中國與東盟國家等的關係。

他指，歐洲在對華政策上似乎存在某種「認知分裂」。很難想像，一方面同中國建立了全面戰略夥伴，一方面又把中國定位為制度性對手，不僅對中歐關係造成干擾，也給歐洲朋友帶來了困惑。

他強調，中歐制度不同不等於是對手，雙方完全可以相互尊重、借鑒、助力；願意通過更密集的接觸溝通，切實增進中歐之間的相互了解，包括在人權、民主等問題上，以開放的態度開展坦誠對話。同時希望歐洲早日形成更為獨立、客觀、理性的對華認知，本著戰略自主的原則，推進並深化雙方的互利合作。

至於中俄關係，王毅指雙方加強戰略協作與務實合作，具有全球意義，作用不可替代；兩國深化協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，霸權主義就贏不了。

王毅又提到，今年中國與東盟關係提質升級，但同時地區局勢面臨新挑戰，出現兩種截然不同的趨勢：一種是以互信合作共謀發展繁榮，一種則是以「築牆」「脫鉤」製造分裂對立。

他呼籲亞洲各國擦亮眼睛，站穩立場，作出符合自身根本和長遠利益的正確選擇。決不能允許任何域外國家在這一地區挑動陣營對抗，把亞洲推向新的冷戰；我們決不能允許任何域外國家在這一地區另起爐灶、挑起軍備競賽甚至核武器擴散，威脅亞洲的安全與穩定。

美副卿稱美歐立場趨同 將聯手應對中國

布林肯首訪東南亞 印尼講話促中國停止採取激進行動

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

王毅籲美放下打壓遏制中國執念 列2022年外交8大重點
今日
王毅籲美放下打壓遏制中國執念 列2022年外交8大重點
【中美角力】王毅告誡美國：要對話應平等 要對抗將奉陪到底
2021/12/20
【中美角力】王毅告誡美國：要對話應平等 要對抗將奉陪到底
日媒：美日已擬定共同作戰計畫 應對台海緊急狀況
2021/12/23
日媒：美日已擬定共同作戰計畫 應對台海緊急狀況
國台辦：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻 鬥爭或更激烈
2021/12/29
國台辦：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻 鬥爭或更激烈
鄭永年以「躺平」形容日本外交：在台灣問題完全依附美國
今日
鄭永年以「躺平」形容日本外交：在台灣問題完全依附美國

你可能感興趣

王毅籲美放下打壓遏制中國執念 列2022年外交8大重點
今日 14:17
王毅籲美放下打壓遏制中國執念 列2022年外交8大重點
【中美角力】王毅告誡美國：要對話應平等 要對抗將奉陪到底
13:41 2021/12/20
【中美角力】王毅告誡美國：要對話應平等 要對抗將奉陪到底
日媒：美日已擬定共同作戰計畫 應對台海緊急狀況
22:02 2021/12/23
日媒：美日已擬定共同作戰計畫 應對台海緊急狀況
王毅 政治 外交 台獨 台灣 美國 民進黨 兩岸關係 九二共識 中歐關係

下一篇文章

王毅籲美放下打壓遏制中國執念 列2022年外交8大重點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

白宮重申外交抵制北京冬奧立場不變 中國外交部：令人費解（第二版）
白宮重申外交抵制北京冬奧立場不變 中國外交部：令人費解（第二版）
【北京冬奧】德國外長及內政部長不出席冬奧 京曾指反對體育政治化
【北京冬奧】德國外長及內政部長不出席冬奧 京曾指反對體育政治化
中國首次發布出口管制白皮書 將加快制定統一出口管制清單
中國首次發布出口管制白皮書 將加快制定統一出口管制清單
達美航班折返 美官員：正與中國磋商 冀改飛機消毒新規
達美航班折返 美官員：正與中國磋商 冀改飛機消毒新規
國台辦：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻 鬥爭或更激烈
國台辦：明年台海局勢會進一步複雜嚴峻 鬥爭或更激烈
鄭永年以「躺平」形容日本外交：在台灣問題完全依附美國
鄭永年以「躺平」形容日本外交：在台灣問題完全依附美國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款