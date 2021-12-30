王毅斥美國把台灣帶入極危險境地 將面臨不可承受代價

中國國務委員兼外長王毅周四（30日）接受官媒採訪，批評美國縱容鼓勵「台獨」勢力，把台灣帶入極其危險的境地，也將令美國面臨不可承受的代價。

王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是不可否認的歷史和法理事實。雖然海峽兩岸由於當年的內戰存在政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這是台灣問題的真正現狀，也是體現一中原則的「九二共識」的實質內涵，由此構成兩岸關係謀求和平發展的根基。

▲ 中國國務委員兼外長王毅

他批評，民進黨當局執意破壞這一現狀和根基，是製造台海局勢緊張的罪魁禍首。又指美國違背中美建交時作出的承諾，縱容鼓勵「台獨」勢力，試圖歪曲和掏空一中原則，不僅將把台灣帶入極其危險的境地，也將使美國面臨不可承受的代價。

他重申，「中國實現統一，是不可阻擋的大勢」；「台獨」走向失敗，是不可避免的結局。台灣除了和大陸統一，沒有任何其它的出路，這是歷史的必然，也是現實的邏輯。

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早前，尼加拉瓜與北京恢復外交關係，王毅指出，中國的世界「朋友圈」進一步擴大，充分證明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。

歐洲對華似「認知分裂」 籲亞洲各國站穩立場

另外，王毅在談及外交工作時，除了中美關係外，也提到中歐、中俄、中國與東盟國家等的關係。

他指，歐洲在對華政策上似乎存在某種「認知分裂」。很難想像，一方面同中國建立了全面戰略夥伴，一方面又把中國定位為制度性對手，不僅對中歐關係造成干擾，也給歐洲朋友帶來了困惑。

他強調，中歐制度不同不等於是對手，雙方完全可以相互尊重、借鑒、助力；願意通過更密集的接觸溝通，切實增進中歐之間的相互了解，包括在人權、民主等問題上，以開放的態度開展坦誠對話。同時希望歐洲早日形成更為獨立、客觀、理性的對華認知，本著戰略自主的原則，推進並深化雙方的互利合作。

至於中俄關係，王毅指雙方加強戰略協作與務實合作，具有全球意義，作用不可替代；兩國深化協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，霸權主義就贏不了。

王毅又提到，今年中國與東盟關係提質升級，但同時地區局勢面臨新挑戰，出現兩種截然不同的趨勢：一種是以互信合作共謀發展繁榮，一種則是以「築牆」「脫鉤」製造分裂對立。

他呼籲亞洲各國擦亮眼睛，站穩立場，作出符合自身根本和長遠利益的正確選擇。決不能允許任何域外國家在這一地區挑動陣營對抗，把亞洲推向新的冷戰；我們決不能允許任何域外國家在這一地區另起爐灶、挑起軍備競賽甚至核武器擴散，威脅亞洲的安全與穩定。

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責任編輯：林佩怡

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