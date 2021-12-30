  • 19°C
香港時間 : 20211230日 (四) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海迪士尼就Duffy公仔缺貨致歉 網民怒罵製造飢餓營銷

社會熱點 16:32 2021/12/30

分享：

上海迪士尼周三（29日）開售「2021達菲（Duffy）和朋友們聖誕系列商品」商品庫存，引爆一波排隊搶購潮，期間更有人崩潰大喊憋到尿血。當晚，上海迪士尼發文就商品缺貨致歉，惟未能平息遊客怒火，有粉絲在評論區留言直斥園方製造飢餓營銷。

由於「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」異常火熱，此前抽籤限購的銷售模式未能滿足需求。這次上海迪士尼開售庫存，逾5000人無懼0度低溫，凌晨3點在園區門前排起長龍。網絡流傳的上海迪士尼景區客流量實時數據顯示，29日凌晨3時20分，樂園客流量已達5855人。

與此同時，有不少遊客反映，連夜排隊最終仍是空手而回，未能買到心儀的公仔；另有人指出，隊伍當中，「至少一半都是黃牛。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

上海迪士尼度假區官方微博於29日晚發文表示，「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」售賣活動已經結束。「非常抱歉不能滿足所有游客的需求，我們將不斷改進和持續優化，努力給大家帶來更多歡樂、更好體驗。」

不滿黃牛

對於園方就缺貨致歉，多數網民還是不買賬。除了對黃牛的不滿，部分遊客和粉絲再次質疑上海迪士尼刻意製造「飢餓營銷」，並表示「什麼時候能把貨供足，大家都能買到不好嗎？」

【上海迪士尼】凌晨3點逾5000人排隊 瘋搶Duffy聖誕商品（有片）

上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量

其中一名網民就指出，Duffy家族自新增成員「玲娜貝兒（LinaBell）」以來，就開啟飢餓營銷模式。「LinaBell的所有商品缺貨、聖誕款式預約界面白屏，其餘角色聖誕系列商品以2700個抽籤名額出售。在這之前，每年六小隻（LinaBell以外的6個角色）都可以正常購買，現在就不行了，其中什麼原因，大家自己想想。」

此前，上海迪士尼發售LinaBell公仔時因庫存不足等因素，導致二手平台出現炒賣情況，引發熱議。《人民日報》曾刊發評論指，當IP（知識產權）魅力轉化成商業價值，也要警惕過度行銷和飯圈思維帶來的不良後果。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版）
2021/10/31
【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版）
上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片）
2021/11/01
上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片）
上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量
2021/12/16
上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量
【上海迪士尼】凌晨3點逾5000人排隊 瘋搶Duffy聖誕商品（有片）
2021/12/29
【上海迪士尼】凌晨3點逾5000人排隊 瘋搶Duffy聖誕商品（有片）

你可能感興趣

【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版）
21:42 2021/10/31
【內地疫情】據報曾有確診者到訪 上海迪士尼閉園兩日（第二版）
上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片）
11:53 2021/11/01
上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片）
上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量
15:36 2021/12/16
上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量
網絡熱話 微博 知識產權 Disney 商品 銷售 上海

上一篇文章

【三孩政策】鼓勵生育 寧波二孩三孩家庭首房貸款額度提高

下一篇文章

胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

平治廣告也出事 一文盤點哪些品牌因「瞇瞇眼」被指辱華（多圖）
平治廣告也出事 一文盤點哪些品牌因「瞇瞇眼」被指辱華（多圖）
慶祝聖誕被內地網民圍攻 歐陽震華：我問心無愧
慶祝聖誕被內地網民圍攻 歐陽震華：我問心無愧
【上海迪士尼】凌晨3點逾5000人排隊 瘋搶Duffy聖誕商品（有片）
【上海迪士尼】凌晨3點逾5000人排隊 瘋搶Duffy聖誕商品（有片）
沃爾瑪旗下會員制商店山姆被曝下架新疆貨 多地民眾退會抵制
沃爾瑪旗下會員制商店山姆被曝下架新疆貨 多地民眾退會抵制
王力宏會否被列入劣跡藝人名單？大陸國台辦這樣回應
王力宏會否被列入劣跡藝人名單？大陸國台辦這樣回應
張庭夫婦公司被查 國台辦：與兩岸關係無關 在大陸經商必須依法依規
張庭夫婦公司被查 國台辦：與兩岸關係無關 在大陸經商必須依法依規
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款