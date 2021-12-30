上海迪士尼就Duffy公仔缺貨致歉 網民怒罵製造飢餓營銷

上海迪士尼周三（29日）開售「2021達菲（Duffy）和朋友們聖誕系列商品」商品庫存，引爆一波排隊搶購潮，期間更有人崩潰大喊憋到尿血。當晚，上海迪士尼發文就商品缺貨致歉，惟未能平息遊客怒火，有粉絲在評論區留言直斥園方製造飢餓營銷。

由於「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」異常火熱，此前抽籤限購的銷售模式未能滿足需求。這次上海迪士尼開售庫存，逾5000人無懼0度低溫，凌晨3點在園區門前排起長龍。網絡流傳的上海迪士尼景區客流量實時數據顯示，29日凌晨3時20分，樂園客流量已達5855人。

與此同時，有不少遊客反映，連夜排隊最終仍是空手而回，未能買到心儀的公仔；另有人指出，隊伍當中，「至少一半都是黃牛。」

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上海迪士尼度假區官方微博於29日晚發文表示，「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」售賣活動已經結束。「非常抱歉不能滿足所有游客的需求，我們將不斷改進和持續優化，努力給大家帶來更多歡樂、更好體驗。」

不滿黃牛

對於園方就缺貨致歉，多數網民還是不買賬。除了對黃牛的不滿，部分遊客和粉絲再次質疑上海迪士尼刻意製造「飢餓營銷」，並表示「什麼時候能把貨供足，大家都能買到不好嗎？」

【上海迪士尼】凌晨3點逾5000人排隊 瘋搶Duffy聖誕商品（有片）

上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量

其中一名網民就指出，Duffy家族自新增成員「玲娜貝兒（LinaBell）」以來，就開啟飢餓營銷模式。「LinaBell的所有商品缺貨、聖誕款式預約界面白屏，其餘角色聖誕系列商品以2700個抽籤名額出售。在這之前，每年六小隻（LinaBell以外的6個角色）都可以正常購買，現在就不行了，其中什麼原因，大家自己想想。」

此前，上海迪士尼發售LinaBell公仔時因庫存不足等因素，導致二手平台出現炒賣情況，引發熱議。《人民日報》曾刊發評論指，當IP（知識產權）魅力轉化成商業價值，也要警惕過度行銷和飯圈思維帶來的不良後果。

責任編輯：易燕丹

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