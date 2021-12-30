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中國外交部：制裁美國前商務部長羅斯等5人

國情動向 16:29 2021/12/30

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美國早前點名5名已被制裁的中聯辦副主任，警告外國金融機構如與他們交易，將面臨制裁。中國外交部今日（30日）宣布，中方決定採取對等反制，制裁美國前商務部長羅斯等5人。

美國國務院上周向國會呈交新一份「香港自治報告」，上述提到被點名的5位中聯辦副主任，包括陳冬、何靖、盧新寧、譚鐵牛及尹宗華。

值得注意的是，因涉港議題，該5人今年7月已遭美國制裁。中方亦已根據《反外國制裁法》對美方有關人員對等反制。

中國動用《反外國制裁法》 制裁7美國官員及實體

稱對等反制 涉事人此前已遭制裁

中國外交部發言人趙立堅

中國外交部發言人趙立堅今日表示，中方對美方依據國內法制裁中方人員、干涉中國內政的行徑，堅決反對，強烈譴責。他批評美方重複宣布是翻舊賬、炒冷飯，無非是藉炒作涉港問題，服務遏制中國的政治圖謀，徹底暴露美方關心香港人權是假、破壞香港繁榮穩定是真。

據趙立堅宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制，根據《反外國制裁法》，對美國前商務部長羅斯、美國國會「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）主席卡羅琳•巴塞洛繆、「國會—行政部門中國委員會」（CECC）前辦公室主任喬納森•斯迪沃斯、「美國國際事務民主協會」金度允、「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當•金等5名美方人員，實施制裁。

制裁措施包括禁止上述人員入境，包括香港、澳門，凍結其在華財產，禁止中國公民及機構與其交易。上述5人亦已於7月遭中方制裁。

趙立堅表示，此前中方針對美國其他涉港錯誤行徑作出的反制決定，包括制裁對象和措施依然有效。他敦促美方撤銷對中方人員所謂制裁，停止插手香港事務，干涉中國內政。中方將繼續依法採取一切必要措施，捍衛國家利益和尊嚴。

美財政部制裁兩名新疆官員 商湯科技被列黑名單

責任編輯：林佩怡

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