中美緊張升溫 Uniqlo創辦人柳井正：不會選邊站

隨著中美角力持續升溫，跨國公司處於緊張局勢中，都面臨挑戰。日本傳媒報道，日本零售巨頭迅銷集團的CEO柳井正表示，旗下服飾品牌優衣庫（Uniqlo），不會在中美之間不斷升溫的緊張局勢中「選邊站」。

柳井正接受《日經亞洲評論》訪問時稱，中美之間看似矛循，但實則不然。美國金融資本正在流入中國投資；蘋果產品都是中國製造。中國對美國的出口一直在增長。在經濟上，美中之間進展順利。

談新疆棉花爭議 指美迫公司效忠

▲ Uniqlo創辦人柳井正

對於他曾拒絕評論Uniqlo是否使用新疆棉花，柳井正解釋，不是在擔心中國抵制，而是想在美國和中國之間保持中立。

他續稱，美國的做法是在強迫公司效忠，而他想表明他不會玩這種遊戲。

被追問Uniqlo一直專注在美國業務，柳井正回答說，這是因為美國市場有很大的增長潛力。他補充道，在1995年，美國和日本的消費者在服裝上各花費了約16萬億日元，日本的總額更高。而現在，美國的支出約為40萬億日元至50萬億日元，而日本則降至不到9萬億日元。

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責任編輯：林佩怡

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