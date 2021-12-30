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良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫

社會熱點 19:00 2021/12/30

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臨近年底，打工仔Holiday Mood濃厚，近日四川成都一間公司「元旦春節放假47天」的通知，更令員非常激動。不過，有網民質疑，公司突然讓員工放長假，要不太有錢、要不快倒閉，並擔心是後者居多。

涉事公司老闆受訪時稱，因任務已達預期，就不讓員工這麼辛苦，明言公司不會倒閉、「工資也會發放」。

網民憂快執笠 

據「紅星新聞」，近日網傳一份放假通知顯示，2022年元旦、春節放假47天，由2021年12月31日至2022年2月15日，到2月16日才正式上班。網民紛紛表示，「哪家公司，還招人嗎？」也有網友擔心，這家公司會不會快倒閉？人工還會不會發？

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涉事公司負責人李先生，證實該放假通知屬實。據了解，這家公司名叫四川智合名德企業管理有限公司，今年8月註冊成立，位於成都，規模不算大，連同李先生共有13人。

老闆：不倒閉 基本工資發放一部分

李先生稱，放假有多方面考慮，一是冬天到了，大家睡眠本來不太夠，想讓員工好好休息一下；二是部分員工近段時間挺忙，有兩人要結婚，一人剛收樓；三是春節快到，春運車票不太好買，不如早點回家；四是有旅遊計劃的員工可以自由安排，若只放3天元旦也不好安排；最後是疫情原因，整個行業有些蕭條，公司這一年度任務預期低，現已達到預期，單子也足夠做到年後，就不讓員工這麼辛苦了。

他說，明年春節較早，行業本身一般就是提前15天放假，再加上元旦的3天，1月工作時間本身就沒剩下多少，「單子已經夠了，不如讓他們（員工）玩得踏實一點。」

一名公司員工表示，對公司的放假安排「很激動」，「像上學的時候放寒假一樣」，但由於此事在微博引起熱議，「差點假期沒了，大家都在說這家公司是不是要做不起走了，老闆考慮要不要繼續上班」。

李先生強調，公司不會倒閉，甚至明年還有增產計劃。人工方面，會給大家全勤，基本工資發放一部分，在這期間的所有業績提成該發都會發。

他並稱，「後面的善後工作有我就夠了。我們的放假只是針對員工，我還是會留在辦公室」。

責任編輯：林佩怡

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