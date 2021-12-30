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中證監主席：防市場「大上大下」 從嚴監管特定敏感領域融資併購

經濟脈搏 19:16 2021/12/30

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中國證監會主席易會滿表示，明年證監會工作將圍繞「穩字當頭」「改革攻堅」兩個關鍵詞開展，多措並舉促進市場平穩運行，堅決防止大上大下、急上急下；又指目前正抓緊制定全市場註冊制改革方案。

易會滿並表示，將繼續強化資本市場在促進科技、資本和產業循環方面的重要功能，並推動監管關口前移，為資本設置「紅綠燈」，同時堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管。

正抓緊制定全市場註冊制改革方案

新華社周四（30日）發布易會滿的受訪內容。易會滿稱，將堅持穩字當頭，將會同有關部門綜合施策，多措並舉促進市場平穩運行，堅決防止大上大下、急上急下。並將穩慎評估資本市場重大政策措施出台的條件和時機，主動加強與市場的溝通。同時，多推出有利於穩增長、穩預期的政策措施，慎重出台有收縮效應的政策，防止個體正確、合成謬誤。

易會滿又稱，將堅持穩中求進。在改革方面，全面實行股票發行註冊制，並穩步推動資本市場製度型雙向開放，強化境內外市場互聯互通，加快境外上市備案製度改革，加強國際證券監管合作，處理好開放與安全的關係。

此外，繼續保持IPO、再融資常態化，堅守科創板「硬科技」定位；發揮好商品期貨市場功能，對沖大宗商品和能源價格劇烈波動。

對於全面實行股票發行註冊制，易會滿表示，全面實行註冊制的條件已逐步具備，目前正抓緊制定全市場註冊制改革方案，紮實推進相關準備工作，確保這項重大改革平穩落地。

穩妥化解債券違約風險 整治「偽金交所」

金融風險方面，易會滿稱，當前金融風險仍處於易發、多發和高發階段，將堅持底線思維，堅持分類施策、精準拆彈，見微知著、抓早抓小，堅決守住風險底線。

他表示，第一將加強宏觀研判，持續健全風險監測、預警、處置、問責機制，完善應對工具箱，提升做好風險防控工作的主動性預見性。同時，堅持通過深化改革激發市場活力與韌性，引導和穩定市場預期，不斷夯實市場的內生穩定機制。

第二，穩妥推進重點領域風險化解。堅持標本兼治，穩妥化解債券違約風險，繼續配合相關方面抓好重點個案風險處置，盡可能消除外溢影響；進一步壓實發行人、中介機構責任，完善市場化法治化債券違約處置機制。同時緊盯新的風險苗頭和金融亂象的新表現，加強與相關部門、地方政府的協作，對「偽私募」「偽金交所」、多種偽財富管理等專項整治，消除監管真空。

第三，繼續推動完善金融法治，包括推動制定期貨和衍生品法、私募基金條例、上市公司監管條例等基礎法律法規，填補監管空白。

責任編輯：林佩怡

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