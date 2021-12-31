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12月中國製造業PMI升至50.3勝預期 為五個月高位

經濟脈搏 11:07 2021/12/31

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中國製造業活動持續擴張，國家統計局今日（31日）公布，12月中國製造業採購經理指數（PMI）升至50.3，比上月上升0.2個百分點，連升兩個月，高於市場預期的50。

12月非製造業商務活動指數為52.7，比上月上升0.4個百分點，景氣水平總體有所回升；綜合PMI產出指數為52.2，與上月持平。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨着一系列保供穩價和助企紓困等穩定經濟發展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企業成本壓力有所緩解，製造業景氣水平連續兩個月回升。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數為51.4，雖比上月下降0.6個百分點，但高於榮枯線，表明製造業生產保持擴張；新訂單指數為49.7，比上月上升0.3個百分點，表明製造業市場需求繼續改善；原材料庫存指數為49.2，比上月上升1.5個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅明顯收窄。

從業人員指數為49.1，比上月上升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所回升；供應商配送時間指數為48.3，雖比上月上升0.1個百分點，但低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月放慢。

責任編輯：蒯宇澄

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