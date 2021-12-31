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華為今年營收跌28.9% 未來繼續面臨挑戰

經濟脈搏 11:45 2021/12/31

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受美國制裁打壓下，中國電信設備巨頭華為艱難求生。華為今日（31日）選布，公司2021年全年營收下降近30%，並預測新的一年將繼續面臨挑戰。

華為輪值董事長郭平周五在致員工的新年信件中說，2021年總營收預計為6,340億元人民幣（994.8億美元）。

該數字與2020年營收8,914億元相比較，下降約28.9%。

三大業務方面，郭平表示，電信業務表現穩定，企業業務健康增長，終端業務快速發展新產業。公司與客戶和夥伴的合作持續深入，全球業務運轉正常，各項變革措施和戰略投入有序推進。公司整體經營情況符合預期。

他指，展望未來，外部環境持續動盪，ICT行業面臨技術政治化、全球化割據等挑戰。華為要保持戰略定力，理性應對外部的不可抗力。

他說，「我們不會因為外部環境變化，就改變自己的理想與追求。探索未來是科技公司最大的社會責任，我們要努力探索科學技術的無盡前沿，與世界開放合作，突破基礎理論極限和工程瓶頸。」

郭平提到，2022年華為仍然面臨著一系列挑戰，將和全球夥伴們緊密合作、共克時艱。在新的一年裡，「我們要多產糧食，做強根基，持續投入未來，通過為客戶及夥伴創造價值，活下來、有質量地活下來」。

責任編輯：蒯宇澄

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