西安單日添161宗確診 孫春蘭：仍有社區傳播風險

陜西西安疫情嚴峻，昨日（30日）新增161宗本土病例，已連續第六天確診病例超過一百宗。當地自本月9日出現首宗病例，累計已達到1278宗。

內地新增195宗新冠病毒確診個案，其中166宗屬本土病例，除了一宗在山西運城市，其餘全部在陝西省，西安佔161宗，咸陽和延安各有兩宗。

副總理孫春蘭赴西安指導疫情防控工作，指西安社區仍有傳播風險，要快速鎖定風險人員，第一時間管控密切接觸者，切實阻斷疫情傳播。針對西安高校發生聚集性疫情，各高校迅速開展風險排查，集中隔離全部密切接觸者。

孫春蘭又指，西安物資供應保障充足，關鍵是充實社區工作力量，解決居民生活保障和就醫用藥需求。

浙江本輪疫情已基本結束

另一方面，早前爆發疫情的浙江，省疫情防控工作組指，在元旦及春節期間，將嚴控聚集性活動，包括廟會、大型文藝演出、大型論壇、展銷促銷等活動，控制人流量。50人以上會議活動應制定防控方案，提倡家庭聚餐聚會等不超過10人，倡導「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」，確需舉辦的，盡可能縮小活動規模。棋牌室、麻雀房、KTV等密閉娛樂場館，要求進行「健康碼」和行程卡聯動核查。

浙江紹興市上虞區今早9時起解除所有臨時封閉措施，全市全域均為低風險地區。自此，中高風險地區已實現動態清零，全省已屬低風險地區，自本月5號開始的本輪疫情已基本結束。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道