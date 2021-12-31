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人行劉世錦：中國明年經濟增速料略高於5%

經濟脈搏 13:16 2021/12/31

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人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦表示，2022年經濟有望實現中速增長，並呈現前低後高態勢，預計4月份左右是低點，9月份左右是高點，全年增速料略高於5%。

內地《21世紀經濟報導》引述劉世錦一場論壇上演講指出，今年以來，整體經濟復甦進程不錯，但9月份出現比較明顯的回落。四季度經濟按年增速可能在4%以下，說明當前經濟下行壓力較大。

建議「軟著陸」 不動搖大局

劉世錦指出，針對當前經濟運行中長期存在的一些結構性的矛盾，應該從跨周期的視角加以解決，比如部分房地產企業由於過度擴張而陷入困境，部分地方政府過度追求增長速度而導致債務負擔過重，還有為了實現雙碳目標推動能源和產業結構的調整等。解決這些結構性矛盾，需要平衡好短期和長期目標，建議採取「長規劃、硬措施、軟著陸」的方式。

「所謂長規劃，就是要給出適當長的時間，明確目標和任務，能給市場主體明確預期，且提供緩衝糾錯空間。硬措施，是指給出的政策措施、市場紀律等不輕易動搖退讓，這也是預期的組成部分。軟著陸，就是以較小的代價實現目標，即使有泡沫破了，不至於動搖大局。」劉世錦解釋道。

他並指，目前經濟面臨一定下行壓力，所以大家很關注宏觀政策。但宏觀政策主要起到短期平衡穩定作用，不能對其付以過高的期望。相比短期宏觀政策，應該更關注中國進入中速增長階段的結構性潛能，這是中國實現較高增長的主要來源。

展望明年，劉世錦稱，2022年依然是充滿不確定性的一年，不過也有新機遇，如擴內需、數字經濟、綠色轉型、科技創新等都有大量機會。

在綠色轉型方面，劉世錦表示，要做好長期規劃，形成降碳、減污、增綠、增長相互協同的機制，並推動技術創新和制度創新來實現雙碳目標。

責任編輯：蒯宇澄

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