滬指收升0.6%全年升幅近5% 創業板大漲12%

2021年最後一個交易日，滬深兩市高開高走，滬指收升0.6%，全年累升4.8%，深證成指升2.7%，創指大升12%。

在隔夜中概股大幅飆漲帶動下，A股三大股指今日集體高開，而後指數分化，滬指震盪向上，而創業板指回落。截至12月31日收盤，滬指升0.6%，報3639點；深證成指漲0.4%，報14857點；創業板指跌0.1%，報3322點。



滬深兩市今日成交總額10602億元，較前一交易日略有放量。其中，滬市成交4335億元。

A股今年成交額刷記錄

今年A股有149個交易日的日成交額超過萬億元，占到年內總交易日的六成以上，此外還創下連續49個交易日日成交額破萬億元的最長紀錄，同時也成功刷新全年成交額新紀錄。

北向資金今日合計淨流入45.7億元。至此，2021年北向資金合計淨流入逾4321億元，同步刷新歷史紀錄，較上年淨流入額翻一番。



盤面上，中藥股在利好消息刺激下再次領漲兩市，個股掀起漲停潮，佐力藥業（創：300181）、紅日藥業（深：300026）、精華製藥（深：002349）、新天藥業（深：002873）、濟川藥業（滬：600566）、同仁堂（滬：600085）等近20只個股漲停或漲逾10%；電力設備板塊漲幅靠前。白酒股領跌，家用電器板塊跌幅靠前。

西部證券認為，從國內環境來看，隨著12月以來貨幣政策的逐步落地，投資者的關注點也逐步轉向財政發力的強度和節奏，這也意味著市場結構將進一步由成長向價值切換。展望後市，認為「冬季躁動」已經逐步兌現，市場正步入躁動後的「冷靜期」，雖然沒有系統性風險，但是進一步上行的動力在不斷削弱。

粵開證券認為，在需求收縮、預期轉弱的經濟背景下，2022年提振消費有望成為重要抓手，在消費升級、市場下沉方面有望獲得更多的產業政策支持。此外，碳中和實現過程任重道遠，行業長期發展邏輯未變，新基建作為明年穩增長的重要抓手，景氣持續性有望保持。

責任編輯：蒯宇澄

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