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疫情未平息 京滬穗等多地均不辦大型跨年活動

社會熱點 16:58 2021/12/31

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內地新冠疫情未平息，北京、上海、廣州等多市相繼發布通知，宣布取消或不舉辦跨年活動。

據中央社報道，北京業者透露，約自12月上旬起，北京市警方及相關基層單位就「勸導」大型娛樂場所，以及餐飲、百貨、酒吧等場所，不要在聖誕及跨年夜舉行「容易聚集人潮」的活動。

因此，日前聖誕及今晚跨年夜，北京市內的露天場所都沒有舉行任何大型活動的規劃。至於一些餐廳、酒吧及私人聚會場所的相關活動，則視當地派出所、居委會是否嚴格執行上述「勸導令」而定。

此外，北京大型遊樂區「歡樂谷」30日宣布，取消原定31日晚舉辦的「跨年迎新」主題活動，但營業結束時間仍延後到晚間10時。

至於上海，當地大型室內遊樂場「大世界」日前宣布，跨年夜將不舉辦傳統會舉辦的倒數計時及舞台表演、人工降雪等特別慶祝活動。而元旦期間，上海黃浦江核心區沒有光影秀展演，12月31日晚不舉辦零點倒計時活動。

而根據廣州相關公安分局的通知，包括廣州塔、花城廣場等往年經常舉辦跨年活動的大型公共場所，跨年夜「沒有組織」任何形式的大型群眾性活動。

南京新街口金融商務區管委會30日也宣布，因防疫需要，跨年夜及元旦期間，新街口商圈範圍內不舉行戶外燈光秀及戶外跨年倒數計時等活動；武漢疾控中心宣布，漢口江灘、江漢關、光谷步行街等場所不舉辦任何形式的大型群眾性活動，民眾「儘量不要前往」。

貴陽市公安局南明分局日前宣布，當地花果園濕地公園雙子塔原定今晚舉行的跨年夜倒數計時活動取消。而元旦在築城廣場、甲秀樓、花果園濕地公園、小車河濕地公園、青雲市集等地，也沒有組織任何形式的大型群眾性活動。

責任編輯：蒯宇澄

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