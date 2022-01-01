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【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150

社會熱點 11:03 2022/01/01

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西安疫情仍嚴峻，據國家衛健委今日（1日）通報，內地單日新增本土確診病例175宗，僅西安市達174宗，西安市已連續7天確診人數破150。

截至2021年12月30日，自12月9日以來，陜西西安市累計報告本土確診1277宗(核減1宗)，加上31日確診的174宗，截至目前，西安本輪疫情確診病例數已達1451宗。

西安社區傳播的風險仍存在

陜西省衛生健康委員會副主任楊聯昌12月31日表示，「最近幾天的大規模核酸篩查檢出陽性人數維持在高位，從社區檢出的病例還有一定比例，社區傳播風險依然存在。可以說，西安市本土疫情還處於膠著對壘的關鍵階段。」

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西安昨日本土確診174宗

西安早前已進行過多輪核酸普篩，但在12月30日10時至31日10時完成的最近一輪1,180.54萬人核酸篩查中，依然檢出陽性病例77人。西安已於2021年12月31日下午3時啟動新一輪核酸普篩。

2021年12月27日，西安市再次提升疫情防控等級，開始實行最嚴格的管控措施：全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集；全市黨政機關、企事業單位和市民要做到非疫情防控及民生保障車輛不上路。不過防控升級後隨即有大量市民反映買菜難、生活物資緊張的情況，當地政府自12月28日晚起，啟動為市民集中配送免費生活物資。

此外，財政部31日也宣布，緊急下撥陝西省新冠肺炎疫情防控補助資金人民幣5億元，支持陝西省開展疫情防控相關工作。

責任編輯：李冰琪

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