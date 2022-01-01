大陸國台辦回應蔡英文新年講話：再挑釁大陸將採斷然措施（第二版）

台灣總統蔡英文今日（1日）在台北發表新年講話表示，面對新冠疫情下的經濟新形勢，兩岸有各自的挑戰，雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任，軍事絕不是解決兩岸分歧的選項。

更新大陸國台辦回應 17:50

大陸國台辦1日回應指，當前台海局勢緊張嚴峻，根源是民進黨當局拒不承認「九二共識」，肆意謀「獨」挑釁，勾連外部勢力對抗大陸，圖謀改變兩岸同屬一個中國的事實，他們一再聲稱「不挑釁」，實際上為謀取政治私利而不斷製造謊言、升高敵意、販賣仇恨。

國台辦再次警告「台獨分裂勢力」，若繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不采取斷然措施。

據路透社報道，蔡英文在發表新年講話時指出，軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解決方案，這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。

她強調，台灣立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，同時也要提醒中國，不要誤判情勢，更要防止內部軍事冒進主義的擴張。

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國家主席習近平去年11月與美國總統拜登首次視頻會晤時，闡述台灣問題的原則立場稱，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。台海局勢面臨新一輪緊張，「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必將自焚。」

習近平在昨日（31日）發表2022年新年賀詞時強調，實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。

責任編輯：李冰琪