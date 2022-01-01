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蔡英文新年講話：軍事不是解決兩岸分歧的選項

國情動向 12:14 2022/01/01

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台灣總統蔡英文今日（1日）在台北發表新年講話表示，面對新冠疫情下的經濟新形勢，兩岸有各自的挑戰，雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任，軍事絕不是解決兩岸分歧的選項。

據路透社報道，她在發表新年講話時指出，軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解決方案，這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。

她強調，台灣立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，同時也要提醒中國，不要誤判情勢，更要防止內部軍事冒進主義的擴張。

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【習拜會】官媒：台灣問題是最大難點 美方必須向後撤

國家主席習近平去年11月與美國總統拜登首次視頻會晤時，闡述台灣問題的原則立場稱，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。台海局勢面臨新一輪緊張，「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必將自焚。」

習近平在昨日（31日）發表2022年新年賀詞時強調，實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。

責任編輯：李冰琪

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