人行：2022年要精準加大重點領域金融支持力度

中國人民銀行今日（1日）發布2022年工作展望，內容指出，要精準加大重點領域金融支援力度。實施好普惠小微貸款支援工具、普惠小微企業信用貸款支援計劃接續轉換工作，持續完善金融支持科技創新體系。正確認識和把握碳達峰碳中和，加強綠色金融工作的整體協調、有序推進。持續提升金融服務鄉村振興能力和水準。

人行1日發布2022年工作展望指出，要堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，加強金融科技應用與管理，統籌推進金融法律法規體系建設，並會持續打擊跨境賭博、電訊網絡詐騙和非法支付活動，以及推動特定非金融行業反洗錢工作等。

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對於人民幣匯價，人行表示，要增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定；並穩步提高人民幣國際化水準，加強對香港人民幣離岸中心建設的支持力度，推動人民幣離岸市場健康發展。

人行指出，要穩妥有序做好重點機構風險處置化解工作，發揮存款保險制度和行業保障基金在風險處置中的作用；堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網路金融平台整改工作；穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。

責任編輯：李冰琪