習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文）

新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表了2022年新年賀詞。習近平表示，2021年意義非凡，國家為實現中華民族偉大復興而奮鬥。

講話全文如下：

大家好，2022年即將到來。我在北京向大家致以新年祝福！

回首這一年，意義非凡。我們親歷了黨和國家歷史上具有裏程碑意義的大事。「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯，我們開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程，正昂首闊步行進在實現中華民族偉大復興的道路上。

從年頭到年尾，農田、企業、社區、學校、醫院、軍營、科研院所……大家忙了一整年，付出了，奉獻了，也收獲了。在飛逝的時光裏，我們看到的、感悟到的中國，是一個堅韌不拔、欣欣向榮的中國。這裏有可親可敬的人民，有日新月異的發展，有賡續傳承的事業。

七月一日，我們隆重慶祝中國共產黨成立一百周年。站在天安門城樓上感慨系之，歷史征程風雲激蕩，中國共產黨人帶領億萬人民經千難而百折不撓、歷萬險而矢誌不渝，成就了百年大黨的恢宏氣象。不忘初心，方得始終。我們唯有踔厲奮發、篤行不怠，方能不負歷史、不負時代、不負人民。

黨的十九屆六中全會通過了黨的第三個歷史決議。百年成就使人振奮，百年經驗給人啟迪。我曾談到當年毛主席與黃炎培先生的「窯洞對」，我們只有勇於自我革命才能贏得歷史主動。中華民族偉大復興絕不是輕輕松松、敲鑼打鼓就能實現的，也絕不是一馬平川、朝夕之間就能到達的。我們要常懷遠慮、居安思危，保持戰略定力和耐心，「致廣大而盡精微」。

大國之大，也有大國之重。千頭萬緒的事，說到底是千家萬戶的事。我調研了一些地方，看了聽了不少情況，很有啟發和收獲。每到群眾家中，常會問一問，還有什麼困難，父老鄉親的話我都記在心裏。

民之所憂，我必念之；民之所盼，我必行之。我也是從農村出來的，對貧困有著切身感受。經過一代代接續努力，以前貧困的人們，現在也能吃飽肚子、穿暖衣裳，有學上、有房住、有醫保。全面小康、擺脫貧困是我們黨給人民的交代，也是對世界的貢獻。讓大家過上更好生活，我們不能滿足於眼前的成績，還有很長的路要走。

黃河安瀾是中華兒女的千年期盼。近年來，我走遍了黃河上中下遊9省區。無論是黃河長江「母親河」，還是碧波蕩漾的青海湖、逶迤磅礴的雅魯藏布江；無論是南水北調的世紀工程，還是塞罕壩林場的「綠色地圖」；無論是雲南大象北上南歸，還是藏羚羊繁衍遷徙……這些都昭示著，人不負青山，青山定不負人。

這一年，還有很多難忘的中國聲音、中國瞬間、中國故事。「請黨放心、強國有我」的青春誓言，「清澈的愛、只為中國」的深情告白；「祝融」探火、「羲和」逐日、「天和」遨遊星辰；運動健兒激情飛揚、奮勇爭先；全國上下防控疫情堅決有力；受災群眾守望相助重建家園；人民解放軍指戰員、武警部隊官兵矢誌強軍、保家衛國……無數平凡英雄拼搏奮鬥，匯聚成新時代中國昂揚奮進的洪流。

習近平：中央牽掛港澳 共同努力「一國兩制」行穩致遠

祖國一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定。只有和衷共濟、共同努力，「一國兩制」才能行穩致遠。實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。

我同外國領導人及國際組織負責人電話溝通、視頻連線時，他們多次贊揚中國抗疫和為全球疫情防控所作的貢獻。截至目前，中國累計向120多個國家和國際組織提供20億劑新冠疫苗。世界各國風雨同舟、團結合作，才能書寫構建人類命運共同體的新篇章。

再過一個多月，北京冬奧會、冬殘奧會就要開幕了。讓更多人參與到冰雪運動中來，這也是奧林匹克運動的題中之義。我們將竭誠為世界奉獻一屆奧運盛會。世界期待中國，中國做好了準備。

新年的鐘聲即將敲響。我們的三位航天員正在浩瀚太空「出差」，海外同胞仍在辛勤耕耘，使領館、中資企業等海外派駐人員和廣大留學生仍在勇毅堅守，無數追夢人還在奮鬥奉獻。大家辛苦了，我向大家致以誠摯的新年問候！

讓我們一起向未來！祝福國泰民安！

責任編輯：李冰琪