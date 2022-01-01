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北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇

社會熱點 15:15 2022/01/01

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北京市將進一步支持符合條件的外籍人員創辦企業可享受國民待遇。

據澎湃新聞報道，北京市為提高人才流動便利度進行相關改革，市場監管部門將進一步優化外商投資企業辦理程序，便利市場準入，完善包含外商投資企業在內的市場主體登記、稅務、社保、公積金、銀行開戶等開辦事項。

同時，當局將進一步支持外籍人員持外國人永久居留身份證創辦企業享受國民待遇。今年，北京市已進一步擴大領域和區域的範圍，簡化外籍人才創辦企業登記材料，持外國人永久居留身份證登記的，無須提交公證、認證文件。

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港澳投資者辦理登記流程也將優化

下一步，市場監管局將進一步簡化公證文書材料，優化港澳投資者辦理登記流程。同時，進一步加強信息共享，會同公安部門、經信等部門加強對外國人永久居留身份證信息共享應用，探索實現持外國人永久居留身份證的外籍人員通過「e窗通」平台在線辦理企業登記業務。

今年9月，北京市市場監督管理局等七部門共同印發《關於支持外籍人員使用外國人永久居留身份證創辦企業享受國民待遇的實施意見》，支持外籍人員使用外國人永久居留身份證在科技服務、數字經濟和數字貿易發展、金融服務、互聯網信息服務、商貿文旅服務、健康醫療服務、專業服務等服務業重點領域創辦企業。

責任編輯：李冰琪

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