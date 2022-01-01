  • 18°C
香港時間 : 2022101日 (六) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋

社會熱點 17:30 2022/01/01

分享：

央視新聞1日報道，廣東交通集團2021年12月31日在廣州南沙，舉行獅子洋通道專案先行工程建設動員活動。作為粵港澳大灣區新的過江通道——起於廣州市南沙區大崗鎮，終於東莞市虎門鎮的獅子洋通道，是珠江口第一條雙層過江通道，建成後將成為世界上「一跨過江」跨徑超大的雙層懸索橋。

獅子洋大橋作為專案的控制性工程，採用主跨2180米雙層鋼桁懸索橋的方案「一跨過江」，江中心不會再建有橋墩，將創造「主跨跨徑、車道數量、主塔塔高、錨碇基礎、主纜規模」5項世界第一。

獅子洋通道位置

獅子洋通道專案位於南沙大橋和虎門大橋之間，起於廣州市南沙區大崗鎮，終於東莞市虎門鎮，西接剛剛全線通車的廣（州）中（山）江（門）高速，東接常（平）虎（門）高速。專案全長約35公里，雙向八車道，過江段採用雙層橋樑方案，長約15公里，工期6年，全線設置11處互通立交、1處服務區、2處應急救援分中心。

東江流域58年來最嚴重連旱 廣州成立供水突發事件應急指揮部

【Omicron變種】繼天津和廣州後 長沙現2宗Omicron輸入個案

有助於大灣區1小時通勤目標實現

該項目的建設，將進一步打通兩地對外交流的管道，連接更多資源，創造更大的拓展空間，充分發揮廣州、東莞作為粵港澳大灣區核心城市的功能價值，建成後能有效減輕虎門大橋、南沙大橋的交通壓力，大灣區主要城市之間的通勤距離縮短在1小時以內。

責任編輯：李冰琪

相關文章

【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
2021/10/11
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
深圳有望成為粵港澳大灣區生物醫藥產業新高地
2021/10/17
深圳有望成為粵港澳大灣區生物醫藥產業新高地
【大灣區】面向新市民和青年人 廣東「十四五」籌建129萬套保障性租賃住房
2021/11/09
【大灣區】面向新市民和青年人 廣東「十四五」籌建129萬套保障性租賃住房
【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券
2021/11/09
【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券
11月長三角、大灣區部分城市下調房貸利率 銀行放款力度加強
2021/12/06
11月長三角、大灣區部分城市下調房貸利率 銀行放款力度加強

你可能感興趣

【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
11:05 2021/10/11
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
深圳有望成為粵港澳大灣區生物醫藥產業新高地
14:44 2021/10/17
深圳有望成為粵港澳大灣區生物醫藥產業新高地
【大灣區】面向新市民和青年人 廣東「十四五」籌建129萬套保障性租賃住房
09:59 2021/11/09
【大灣區】面向新市民和青年人 廣東「十四五」籌建129萬套保障性租賃住房
網絡熱話 東莞 廣州市 大灣區 廣州 服務 交通

下一篇文章

北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

西安單日添161宗確診 孫春蘭：仍有社區傳播風險
西安單日添161宗確診 孫春蘭：仍有社區傳播風險
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
疫情未平息 京滬穗等多地均不辦大型跨年活動
疫情未平息 京滬穗等多地均不辦大型跨年活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款