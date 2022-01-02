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【內地疫情】西安添122宗本土確診 浙江疫情再起寧波增7個案

社會熱點 15:01 2022/01/02

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內地新冠肺炎疫情持續，昨日（1日）新增131宗本土確診病例，重災區陝西西安佔122宗，較上日稍為回落，但仍連續8天錄得過百宗確診，本輪累計確診病例達1573宗。

浙江再現疫情，寧波新增7宗本土確診，病例毒株基因組測序結果為Delta進化分支，與近期越南病例基因相似；涉事的北侖區今（2日）開展大規模核酸檢測。

西安確診稍回落 仍連續8天過百宗

據國家衛健委通報，內地昨日新增191宗新冠肺炎確診病例，本土131宗中，陝西123宗（西安122宗、延安1宗），浙江寧波7宗，河南洛陽1宗。另有4宗本土無症狀感染，均在洛陽。

至此，陝西本輪疫情累計本土確診病例1598宗，西安佔1573宗，其餘分布在咸陽、延安及渭南。西安今早啟動重點區域核酸篩查工作，其中雁塔區、高新區開展全員核酸篩查。

【內地疫情】西安封城恐衝擊記憶體供應鏈 美光這產品交付或延誤

國家衛健委：西安疫情仍處於快速發展階段 堅持「動態清零」

寧波赴京航班取消

浙江在除夕才宣布全省均為低風險地區，上輪疫情基本結束，寧波元旦日即再發現確診病例，患者為北侖區31歲男子，於製衣廠工作。北侖區當天啟動I級應急響應，實施臨時封閉管理，即日起進京航班全部取消，並啟動大規模核酸檢測，至發現多6人確診。

據通報，寧波本輪疫情確診病例毒株基因組測序結果為Delta AY.57病株進化分支。經比對分析，該病毒病株與鎮海區、上虞區疫情的進化分支不一致，排除來自上述地區的嫌疑，與近期越南發現的病例基因相似。

寧波市委書記彭佳學表示，當前該市疫情防控形勢嚴峻複雜，要迅速激活指揮體系，快速進入應急狀態，與時間賽跑，與病毒賽跑，堅決遏制疫情擴散。

責任編輯：林佩怡

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