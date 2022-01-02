人行「1號」文件 聚焦加大支持小微企業穩增長

2022年伊始，中國人民銀行1日宣布，實施普惠小微企業貸款延期支持工具和普惠小微企業信用貸款支持計劃兩項直達工具接續轉換，加大對小微企業支持力度。

人行表示，將持續推動普惠小微貸款增量、降價、擴面，助力穩企業保就業，促進穩定宏觀經濟大盤。

實施兩項直達工具接續轉換

據人行網站，具體將普惠小微企業貸款延期支持工具，轉換為普惠小微貸款支持工具。金融機構與企業按市場化原則自主協商貸款還本付息。從2022年起到2023年6月底，人行按照地方法人銀行普惠小微貸款餘額增量的1%提供資金，按季操作，鼓勵持續增加普惠小微貸款。

人行有關負責人表示，資金按季審核發放，當季餘額增量為負的，後續季度補足後再計算增量，推動普惠小微貸款餘額持續增長。人行並強調，相關貸款的信用風險仍由金融機構承擔；鼓勵經營穩健、有潛力的地方法人銀行，在做好風險防控的前提下，加大對小微企業的支持力度。

同時，從2022年起，將普惠小微企業信用貸款支持計劃，併入支農支小再貸款管理。原來用於支持普惠小微信用貸款的4000億元（人民幣，下同）再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人行申請支農支小再貸款優惠資金支持。

人行：2022年要精準加大重點領域金融支持力度

李克強：加強對中小微企業金融支持 增再貸款額度

推動普惠小微貸款增量、降價、擴面 穩定經濟大盤

人行稱，將充分發揮好接續轉換的市場化工具牽引帶動作用，建立正向激勵機制，引導地方法人銀行自主決策、自擔風險擴大包括信用貸款在內的普惠小微貸款投放，積極挖掘新的融資需求，加大對小微企業、小微企業主和個體工商戶的支持力度，持續推動普惠小微貸款增量、降價、擴面，助力穩企業保就業，促進穩定宏觀經濟大盤。

有關負責人指出，小微企業在國民經濟中具有重要地位，小微市場主體量多面廣，是經濟活力的表現，也是帶動就業的主力軍。考慮到當前中國經濟下行壓力和小微企業面臨的實際困難，繼續加大金融支持小微企業力度，有利穩企業保就業，穩定宏觀經濟大盤。

此前兩項直達工具已延期兩次，此次採用市場化方式對兩項直達工具進行接續轉換，有助保持和鞏固對市場主體支持力度的同時，用更可持續的方式繼續做好金融支持保市場主體工作。

激勵地方銀行多放貸

據內地「第一財經」，光大證券金融業首席分析師王一峰指出，普惠小微貸款支持工具的目標，不僅是延期還本，更是激勵地方法人銀行多放貸。

民生銀行首席研究員溫彬表示，兩項直達工具的接續轉換使原有政策無縫銜接，有助引導金融機構繼續加大對小微企業的支持力度，促進信貸規模增長，優化信貸結構，從而實現穩增長的目的。

2021年12月中旬，國務院常務會議提出，運用市場化辦法加大對中小微企業和個體工商戶的金融支持，決定將普惠小微企業貸款延期還本付息支持工具，轉換為普惠小微貸款支持工具。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁