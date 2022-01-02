公司涉傳銷被查 張庭抖音帳號被暫封 夫婦微博遭禁言

台灣藝人林瑞陽和妻子張庭旗下公司在大陸因涉嫌傳銷被查後，張庭擁宥逾3300萬粉絲的抖音帳號，遭暫時禁止發布作品，而張庭、林瑞陽個人認證微博帳號亦被禁言。

據網上截圖，抖音違規處罰說明顯示，張庭因違反《抖音社區自律公約》的相關規定被禁止發布作品，違規原因為「不符合社區規範」，將於2022年1月16日解封。同時，張庭抖音帳號關閉了私信功能。

另外，張庭、林瑞陽個人認證微博賬號顯示，禁言原因均為「違反相關法律法規」。張庭微博粉絲數近440萬，抖音粉絲超過3358萬，林瑞陽微博粉絲數量近131萬。

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張庭夫婦公司被查 國台辦：與兩岸關係無關 在大陸經商必須依法依規

胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股

張庭夫婦旗下的化妝品公司TST近期陷入傳銷風暴。據內地傳媒報道，河北石家莊市裕華區市場監督管理局反不正當競爭科工作人員表示，接到大量群眾舉報稱，「TST庭秘密」涉嫌傳銷；裕華區市監局查證後，判定「TST庭秘密」母公司上海達爾威涉嫌傳銷。目前案件已進入審計階段，據指該案時間跨度長、參與人員多、涉案金額大。

事件曝光後，大陸國台辦稱，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關，強調任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。《人民日報》評論則表示，「剜掉網絡傳銷毒瘤」，指法治社會，容不下違法鑽營的「秘密」，治理各類線上、線下傳銷活動，重拳出擊不能停。

責任編輯：林佩怡

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