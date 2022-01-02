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「不能僅以出軌為由請求離婚」 山東高法文章惹議

社會熱點 19:37 2022/01/02

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內地傳媒報道，山東省高級人民法院官方微信公眾號，周日（2日）發布題為《不能僅以「出軌」為理由，請求離婚》的文章，引發爭議。據報文章之後已被刪除。

「山東高法」刊出的文章指出，最新司法解釋明確：出軌不屬於同居行為，不能據此要求離婚。

不長期共住 不能要求離婚？文章已刪

文章表示，根據司法解釋，指「雖然出軌婚外異性，但是沒有長期、穩定的共同居住，就不能認定為同居行為，就不能以此作為起訴離婚的理由，更不能以此作為要求離婚損害賠償的條件」。

文章續稱，「也就是你抓到你的配偶出去和別的異性開房證據，但這不屬於長期共同居住，不能以此要求離婚」，又指「你拍到配偶與他人在外租房照片，但是不能是一次兩次，必須是長期居住的證據，不然也不屬於『同居』」。

澎湃新聞指出，這已不是該文首次出現在網上，至少早在去年1月，就已有類似微信公眾號文章在網上流傳，後被頻繁轉載、引述、改寫。

律師斥「荒謬」

中新社引述北京德翔律師事務所主任、北京市律協民法專委會副主任安翔表示，該文章表述不太嚴謹。

他指出，嚴謹來講，有配偶者與他人同居屬於嚴重的出軌行為，是法定的離婚條件和損害賠償條件，但僅有一般出軌也並非不能起訴要求離婚，法院也並不必然駁回離婚請求，而是要結合案情，綜合判斷是否達到感情破裂的程度。如果法院認為感情確已破裂，且調解無效的，亦應當准予離婚。

他認為，微信公眾號發布的僅是觀點性文章，不能超越民法典和相關司法解釋成為裁判依據。

資深婚姻律師、北京市中聞律師事務所合夥人信金國，也曾發文駁斥文章「荒謬」，並指就算沒有出軌行為，哪怕夫妻雙方只是感情不和，任何一方都有權向法院提起離婚訴訟，但是否判決准予離婚，需要經過法院進一步審理。

責任編輯：林佩怡

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