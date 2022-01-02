曾被評為醜陋建築 恒大海花島39棟樓被要求拆除

內地近日網傳一份海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，指儋州信恆旅遊開發有限公司位於海花島2號島的39棟樓項目，因違法獲取的規劃證已被撤銷，要求10日內拆除上述違法建築物。

據報道，儋州信恆旅遊開發有限公司為恒大旗下公司，上述項目因環保問題在2020年5月被要求停售。對於這次拆除要求，恒大尚未回應。

規劃許可證違法取得被撤銷

財聯社報道，該份網傳行政決定書稱，位於儋州市白馬井鎮海花島2號島三（六）期項目共建設39棟樓，總建築面積434941.46平方米，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反城鄉規劃法，有關當局責令該公司在10日內自行拆除上述違法建築物。如逾期不拆除，執法局將依法組織拆除。下款日期為2021年12月30日。財聯社稱，經記者求證，該文件屬實。

據澎湃新聞，天眼查資料顯示，儋州信恆旅遊開發有限公司成立於2015年8月19日，由海南名鴻投資有限公司全資持有，最終的實際控制人為恒大童世界集團有限公司。

海花島號稱世界最大的人工島。資料顯示，恒大海花島由3個獨立的離岸式島嶼組成，規劃填海面積約8平方公里，規劃平面形態為盛開在海中的三朵花，總投資1600億元（人民幣，下同），規劃有國際會議會展中心、博物館群、童話世界、水上樂園、海洋世界、國際購物中心、現代酒店群、五國溫泉城、華夏影視基地等28大業態。

報道稱，2019年，海南省對海花島存在的違法違規行為調查處理，共立案14宗，處罰款約2.15億元。2020年，海南省責令儋州市落實海花島2-14-1地皮39棟住宅建築整改。在責令39棟住宅建築全面停工、收回預售許可證、撤銷《建設項目環境影響登記表》備案的基礎上，提出39棟住宅建築妥善處置方案。

值得一提的是，「建築暢言網」於2021年12月16日，公布中國十大醜陋建築榜單，海南儋州恆大海花島建築群居首，上榜理由是「資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型」。

責任編輯：林佩怡

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