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不滿男士坐女士優先車廂  深圳地鐵女乘客嘲諷男乘客惹議（有片）

社會熱點 21:22 2022/01/02

分享：

深圳地鐵列車設有「女士優先車廂」，最近一名女乘客不滿有男士坐「女士優先車廂」，在車廂內嘲諷男乘客「恭喜你成為美麗的女士」。有關影片在網上引起熱議，深圳地鐵方面回應稱，未有禁止男士使用該種車廂，讓座遵循自願原則。

網傳片段顯示，在一節標明「女士優先車廂」的地鐵車廂內，一名戴帽和口罩的女子對著一名男乘客說著：「這麼多女人，你一圈女人站在這裡看不到選擇無視。非常好恭喜你2022年成為美麗的女士，祝你減肥成功！」

該名女子之後轉身對著另一名男乘客，說「美麗的女士，你能站起來嗎？」女子情緒越來越激動，還說「都2022年了，還有男士好意思坐在女士優先車廂的座位上」

有網友認為，該女子情緒激動了點，但沒說錯話，指女士優先車廂應優先女士就坐。但有網民表示不認同，認為是女士優先，並非「女士專座」。

深圳地鐵：讓座遵循自願原則

「極目新聞」引述深圳地鐵服務熱線工作人員表示，深圳地鐵確實有「女士優先車廂」，一般在列車的首尾兩節車廂，旨在倡導給女士優先使用，但並未禁止男士使用；男士是否應該給女士讓座，遵循的是自願原則，沒有強制性要求。而設立「女士優先車廂」的初衷是倡導社會的文明。

對於有關影片，工作人員稱事發在「港鐵4號線」列車上，管理方為港鐵軌道交通（深圳）有限公司。港鐵軌道交通（深圳）有限公司服務熱線工作人員則稱，已將此事轉告給公司相關工作人員。

內地網民反應：

既然自願原則，設置這種車廂幹嘛

設置女士優先車廂的意義呢？就貼紙貼那兒好看的是嗎？完全沒有體現任何作用啊

這位女士的行為確實有點過激，不支持她的行為，但說真的，可以理解她內心的那種憤怒。這車廂真的毫無特別之處，卻偏偏要貼上女士優先的標籤

讓座從某種程度上來說是情分，不是本分！男女本身也是互補，相互扶持的存在，為什麼某些人一定要搞得男女對立？

要這樣說，那同樣花錢買票，為什麼沒得男士優先車廂？

深圳地鐵保安被指「崇洋媚外」要乘客給外國人讓座 真相是什麼？（有片）

西安地鐵爆爭執 女乘客遭保安扯爛衫拖走 警方介入（有片）

責任編輯：林佩怡

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