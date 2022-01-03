  • 19°C
香港時間 : 2022103日 (一) 11:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】西安新增確診回落至90宗 寧波增9確診

社會熱點 10:01 2022/01/03

分享：

內地上周日（2日）單日新增101宗本土確診，重災區陝西西安佔90宗；浙江9宗，均在寧波。

陝西省單日增92宗本土確診，西安個案回落至90宗，是8日以來首次少過100宗；咸陽和延安分別多1宗。

浙江寧波增9宗本土確診。守法病例所在的北侖區是寧波舟山港核心港區所在地，全區有集卡車2萬多輛。上周六（1日），北侖區通報發現一例核酸檢測陽性人員後，寧波舟山港立即進入應急狀態，在做好管控的同時制定生產作業舉措。寧波港域各港區按獨立單元管控，在做好防疫措施的基礎上有序組織生產，目前各港區生產作業基本穩定，到港船舶作業正常。

為保持進出港區集卡的正常通行，1日16時起已開通北侖、柴橋、郭巨、穿山4個高速口至各集裝箱碼頭的雙向集裝箱車輛進出港綠色專用通道，制定專用通行證登記申領流程，對符合條件的發放專用通行證，形成專用通道閉環管控。

另外，河南和上海分別多3宗和1宗本土無徵狀感染。

【內地疫情】西安2名防疫人員毆打外出買饅頭少年 被拘留7天（有片）

【內地疫情】西安添122本土確診 浙江疫情再起寧波增10個案（第二版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

寧波 延安 疫情

上一篇文章

【內地疫情】河南禹州錄兩宗無症狀感染 全域只進不出停運停課

下一篇文章

不滿男士坐女士優先車廂 深圳地鐵女乘客嘲諷男乘客惹議（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感
【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
【西安疫情】昨日新增本土確診174宗 連續7天確診人數破150
北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
北京擬進一步支持合規外籍人員創業可享國民待遇
大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋
大灣區又添新通道 廣東將建「一跨過江」超大跨徑雙層懸索橋
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
胡錫進：林志玲、吳宗憲、徐崢等都曾為張庭夫婦公司代言或持股
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
良心企業？網曝四川一公司元旦春節放假47天 老闆解畫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款