【內地疫情】西安新增確診回落至90宗 寧波增9確診

內地上周日（2日）單日新增101宗本土確診，重災區陝西西安佔90宗；浙江9宗，均在寧波。

陝西省單日增92宗本土確診，西安個案回落至90宗，是8日以來首次少過100宗；咸陽和延安分別多1宗。

浙江寧波增9宗本土確診。守法病例所在的北侖區是寧波舟山港核心港區所在地，全區有集卡車2萬多輛。上周六（1日），北侖區通報發現一例核酸檢測陽性人員後，寧波舟山港立即進入應急狀態，在做好管控的同時制定生產作業舉措。寧波港域各港區按獨立單元管控，在做好防疫措施的基礎上有序組織生產，目前各港區生產作業基本穩定，到港船舶作業正常。

為保持進出港區集卡的正常通行，1日16時起已開通北侖、柴橋、郭巨、穿山4個高速口至各集裝箱碼頭的雙向集裝箱車輛進出港綠色專用通道，制定專用通行證登記申領流程，對符合條件的發放專用通行證，形成專用通道閉環管控。

另外，河南和上海分別多3宗和1宗本土無徵狀感染。

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責任編輯：尹航

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