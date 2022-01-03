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【內地疫情】河南禹州錄兩宗無症狀感染 全域只進不出停運停課

社會熱點 10:46 2022/01/03

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內地新冠肺炎疫情未了，河南省禹州市昨（2日）在核酸檢測中發現2名無症狀感染者，近14日內均無外出旅居史。當地當晚升級防疫措施，全市公交車等停運、中小學暫停線下教學，禹州全域所有人員只進不出。

據通報，禹州新增的兩名無症狀感染者，分別為56歲和69歲男子，同於一間公司上班，負責門衛、清潔等工作。兩人居住地方及工作場所今（3日）起調整為中風險地區，分別為火龍鎮劉溝村、夏都街道華莊社區、夏都街道歐亞陶瓷有限公司。中風險地區實行封閉管理，限制人員流動。

禹州升級防疫措施，市疫情防控指揮部昨晚宣布，全市公交車、出租車、網約車、客運班線暫停營運。全市各類中小學校（包括學前教育機構）立即暫停線下教學活動；各類培訓機構、集中學習場所立即暫停線下培訓活動。

同時，全市所有村莊（小區）設立哨點、門崗，嚴格落實疫情防控措施。禹州全域所有人員只進不出，中心城區（五辦四鎮）所有人員不進不出。外地返禹人員提前主動向社區（村）、單位報備，原則上一律勸返。

全市所有村衛生室、個體診所等無發燒門診的醫療機構，一律不准接診發燒患者；發現可疑患者立即報告並轉運至指定醫療機構。藥店一律暫停銷售退燒藥，對購買抗生素的患者實行實名登記。

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責任編輯：林佩怡

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