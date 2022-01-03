韓流降溫國貨發力 Innisfree內地撤店率近8成

南韓化妝品巨頭愛茉莉太平洋旗下品牌悅詩風吟（Innisfree）將在內地市場大撤店，最終門店數量將縮減至140間左右，與巔峰時期逾600間門市相比，撤店率高達77%。

愛茉莉將著重內地中高端市場

據內媒報道，悅詩風吟2020年營業收入按年減少37％至3486億韓元（約22.9億港元），不及2016年巔峰時期7700億韓元的一半，營業利潤也暴跌89％至7億韓元（約500萬港元）。

愛茉莉太平洋是南韓最大的化妝品開發、生產和銷售國際性集團之一，創立於1945年，旗下品牌包括雪花秀（Sulwhasoo）、蘭芝（Laneige）等；其中，悅詩風吟定位為年輕學生和女性可使用的平價護膚彩妝，於2012年進入內地市場後，2014年起以每年新開100間門市的速度，快速展店。悅詩風吟的風靡與當時韓流文化的走紅分不開。但從2017年開始，韓流在內地逐漸降溫，悅詩風吟的業績便也隨之一路下滑。

對於此番關店消息，愛茉莉太平洋相關負責人表示，集團正對悅詩風吟品牌進行渠道優化，而這樣的門店調整在2022年仍將持續。該負責人還表示，愛茉莉太平洋集團將針對內地市場進行新一輪策略調整，不過僅對悅詩風吟門店進行優化縮減，不涉及其他品牌。

此外，愛茉莉太平洋集團還表示，未來在內地市場，集團將著重發力中高端及線上領域。

【618購物節】淘寶直播1.5小時帶貨20億 國貨品牌領風騷

官媒調查：八成大學生願撐國貨 換手機先考慮華為

除了愛茉莉旗下的悅詩風吟、伊蒂之屋（Etude House）遇冷，2021年，貝玲妃（Benefit）大規模裁撤線下專櫃，將重心轉向線上及絲芙蘭（Sephora）渠道。此外，歐萊雅旗下藥妝品牌薇姿（VICHY）則將重心從線下百貨專櫃調整至藥房。事實上，幾乎所有外資化妝品企業在華都受到了一定程度的挫敗。

與外資化妝品牌遇冷形成對比的是，國貨化妝品近年來表現出巨大市場潛力。根據數據顯示，2020年「雙11」在佔美妝份額超一半的護膚品類中，其TOP50品牌銷售額中，國貨整體增速達78.9%，遠高於外資品牌整體增速26.8%。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道