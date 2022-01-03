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3年前廣告出現紅領巾被指違法 三隻松鼠再陷爭議

即時中國 11:55 2022/01/03

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繼因2019年營銷海報涉瞇瞇眼辱華爭議之後，有網民再扒出三隻松鼠19年的一組營銷海報，因使用戴紅領巾的少先隊員圖像，被指涉嫌違法。廣告中使用了繁體字也被指未使用規範文字。

綜合內媒報道，三隻松鼠在2019年創立「3.31補腦節」配合內地95後流行的「沙雕文化」（諧音梗，指不用動腦的一系列傻樂文化）營銷，在愚人節前夕激發網友補腦需求，順勢推出三隻松鼠堅果急救包，並打造戳中無數95後考試回憶的《五年高考三年模擬》趣味產品包裝。

海報上少先隊員戴著紅領巾，拿著「5年防騙、3年補腦」的零食大禮包，行少先隊禮。同時，在兩張海報中還分別印有繁體字的「爭取腦力大飛躍，要把防騙記心中」、「改革春風吹滿地，多吃五三沒毛病」等字句。

廣告必須要用規範字

這一系列廣告被網民翻出，並配文指出，按照規定，不能把少先隊的相關信息用於廣告。還有網民指出，按照規定，廣告必須要用規範字，規範字就是指簡體字，但海報中使用了繁體字。

同時，該網民還張貼了一張規定：中國少年先鋒隊隊旗、隊徽和紅領巾、隊幹部標誌及其圖案不得用於商標、商業廣告以及商業活動。規定來源於全國少工委發布的文號為「中少發[2005]20號」《關於中國少年先鋒隊隊旗、隊徽和紅領巾、隊幹部標誌製作和使用的若干規定》。

此外，共青團中央辦公廳、全國少工委辦公室2020年印發的《中國少年先鋒隊紅領巾、隊旗、隊徽、隊委（隊長）標誌和隊歌使用管理規定》也明確，紅領巾、隊旗、隊徽、隊委（隊長）標誌及其圖案、名義，隊歌名稱、歌詞、曲譜等，不得用於或變相用於企業名稱、商標註冊、商業廣告以及商業、娛樂等活動。

違反廣告法

紅星資本局引述陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善指，三隻松鼠利用少先隊員及其佩戴的紅領巾做營銷海報，很明顯違反了該規定。

同時，報道引述上海大邦律師事務所律師遊雲庭指，三隻松鼠發布的上述營銷海報違反了廣告法第58條的規定。「屬於利用和中小學生有關的物品做廣告，可能面臨的處罰是10-20萬元（人民幣，下同）的罰款，如果情節嚴重的可能處20萬元到100萬元的罰款。」

據相關數據顯示，三隻松鼠推出的#331補腦節#微博話題上線僅1天，閱讀量迅速逼近3000萬，補腦禮盒30分鐘火速售罄，店鋪銷量破千萬，同比增長300%。也有網民質疑，2019年的廣告，為什麼今日才發現有問題。

三只松鼠涉事模特回應：事事上綱上線是種病態

內地零食品牌「三隻松鼠」兩年前廣告被指辱華

三隻松鼠廣告「瞇瞇眼」辱華風波 黨媒評論：多少有些太過敏感

責任編輯：袁瑋婧

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