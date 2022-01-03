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金燦榮：2022不是中美關係好年頭 料台灣問題很突出

國情動向 11:58 2022/01/03

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新一年開始，中美關係會怎樣走？台海局勢會如何？中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮認為，在政治上，2022年不是中美關係好年頭，並預料台灣問題會很突出。

據「觀察者網」，金燦榮日前在一場活動上演講，主題是「2022年的中國和世界會怎麼樣」。他判斷，2022年中國內部發展是比較確定，但中國以外的世界發展是不確定。

首先，2022年中國政治肯定是圍繞中共二十大。金燦榮稱，二十大順利召開，為未來10年中國的發展奠定方向，這是中國政治最大的任務，一定會全力以赴開好，而且肯定是能開好。第二，2022年要全力以赴抓經濟。第三是認真應對新冠肺炎。

第四，金燦榮推測台灣問題2022年會很突出，因為台灣內部會有所謂的地方選舉，然後就會炒作「台獨」議題，因此台灣問題會比較尖銳。 

料能「鬥而不破」

第五，外交壓力肯定很大。他指出，2022年美國要中期選舉，中共二十大召開，從政治上講，2022年中美關係不是個好年頭。

金燦榮認為，形勢越來越難，但是中國經驗也越來越多，應該大致還是能夠應對好。至於台灣問題突出，是一大難題，他認為北京在台灣問題上的主導力還是可以；外交壓力會很大，但也能應對過去，基本上還能夠做到「鬥而不破」。

至於沒有把握的事，一是中國以外的疫情能不能得到控制，二是世界經濟面臨通脹壓力。金燦榮又預料，美國中期選舉結果或令美國內部的政黨對立更厲害，社會分裂更厲害，而美國國內分裂加劇，拜登政府權威下降，對中美關係可能不是一個好消息，因為他的協調能力會下降。

美台賭大陸不會做這事 美對台政策轉為「建設性清晰」

美國頻打台灣牌現新思路制華 陸專家：要多種手段應對

責任編輯：林佩怡

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