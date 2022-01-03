印尼禁煤炭出口1個月 對中國影響幾何？

全球最大動力煤出口國印尼，日前宣布1月份禁止煤炭出口，以確保國內電力供應。

印尼是中國煤炭/動力煤最大進口來源國，有券商估計，若印尼禁止煤炭出口，將影響中國動力煤有效供應的5.3%，料短期難以通過其他國家彌補。但有專家認為，對中國的影響可控。

海關總署數據顯示，去年前11個月，中國共計進口煤炭2.9億噸，印尼對華供應1.78億噸，佔約61%。

短期或推高煤炭價格

「財聯社」報道，據國盛證券煤炭團隊測算，去年中國自印尼月均進口動力煤約1600萬噸，若印尼禁止煤炭出口，將影響中國動力煤有效供應的5.3%。考慮到目前澳洲煤依然受限，其他國家進口體量亦有限，因此短期內該缺口難經其他國家彌補。若印尼出口禁令長期持續，或可能令中國動力煤市場重回供需平衡甚至略偏緊局面。

申萬宏源證券煤炭團隊則認為，印尼即使1月禁止煤炭出口，2月出口量也將反彈。遠期印尼出口規模必然減少，但是月極端衝擊將被逐步淡化。

不過，對中國短期影響不能忽視。據報道，截至2021年12月30日，東南沿海8省電廠庫存3343.4萬噸，可用14.5天；料印尼1月煤炭出口禁令，將導致沿海8省電廠庫存至少下降至1500-1800萬噸水平，基本降低至保供補庫前的10月初水平，甚至更低。若1月中旬，因重大賽事導致內蒙露天煤礦生產受限，中國煤炭供給緊張局面或3月開始出現。

「時代財經」則引述能源專家表示，由於中國煤炭進口依賴度較低，僅為約10%，因此印尼禁止煤炭出口對中國用煤大局影響不大。

中國能源政策研究院院長林伯強亦認為，印尼煤炭禁止出口1個月，對中國的煤炭價格短期會有影響，或推高煤炭價格，但影響多大要進一步觀察，「因為中國煤炭進口量不大，影響可控」。

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責任編輯：林佩怡

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