恒大海花島39棟樓陷拆除風波 內媒曝光現場情況

恒大海南「海花島」2號島39棟樓，網傳因違法獲取的規劃證已被撤銷，被責令10日內拆除。有內地傳媒到現場了解，指今日（3日）上午現場有天秤開始作業，但未有封場；附近有居民到場圍觀。

《每日經濟新聞》報道，涉事的39棟樓，位於2號島東北角，距離2號島成熟居民區約1.5公里，該處是密密麻麻的「毛坯樓」，現場隨處可見鋼筋和雜草，1公里範圍內均是荒無人煙的工地，夜晚一片漆黑。

昨（2日）晚現場未見類似拆除通知的公示。而到今日上午，現場有天秤開始作業，但地盤暫未封場。

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有當地地產中介透露，該項目已停工很久了，因違法取得規劃許可一事，旁邊一些房子也不讓建。這些樓去年就建好了，但一直拿不下來許可證，不過期間項目都有在賣，「2號島其他樓盤的價格基本均價在1萬元（人民幣，下同）以上，但當時這39棟樓的均價不到7000元，還是有人買的」。據其稱，海花島各島嶼中整體入住率最高的就是2號島。

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日前網傳一份海南省儋州市綜合行政執法局發布的行政處罰決定書，指儋州信恆旅遊開發有限公司位於海花島2號島39棟樓項目，因違法取得的規劃許可證已被撤銷、項目存在違反城鄉規劃法之規定情形，責令該公司在10日內自行拆除上述違法建築物。如逾期不拆除，執法局將依法組織拆除。發布日期為2021年10月30日。而儋州信恆旅遊開發有限公司最終的實際控制人為恆大童世界集團有限公司。

責任編輯：林佩怡

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