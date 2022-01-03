【內地疫情】網傳西安下令4號社會面清零 陝西省委書記：發起總攻盡快實現目標（多圖）

日前網傳內部文件，內容顯示陝西省委書記劉國中要求明日（4日）必須實現社會面清零的目標。昨日（2日）劉國中強調，當前已經進入總攻階段，盡快實現社會面清零目標。

週六（1日），網上流傳一份名為《2022年1月1日市疫情防控指揮部視頻調度會議精神》的內部文件，文件內容顯示，「劉國中同志強調，西安市疫情防控工作已進入全面決戰時刻，元月4日必須實現社會面清零的目標」，一時之間相關的關鍵字詞也在3日成為微博的熱搜，諸如「#4号清零」、「#西安4号清零」以及「#社會面清零」指的就是西安表訂1月4日要達到的社會面清零任務。該文件隨後被全網刪除，未有官方解釋。

何為「社會面清零」

「社會面清零」一詞亦在網上引發熱議，據西安校園之聲微博指，「社會面清零」即在社區篩查中清零。搜查內地媒體報道，揚州早在八月官方疫情發佈會上使用「社會面清零」一詞，此後數月上饒、滿洲里疫情都曾經使用該詞彙。

綜合媒體消息，社會面清零意即在非疫情管控區內核酸檢測均為陰性，無新增病例，若有新增則都發生在管控區內，即表明切斷了病毒傳播路徑，控制住了疫情發展的局面。西安早前發現一例病例即實行小區封控管制，但在近日採取更嚴格的「一人陽性全小區拉去隔離」的措施，在網上引發爭議。

據微博上西安網民流傳消息，上年12月31日，西安楓葉高層小區、明德八英里小區及糜家橋小區共計一千多人被拉至公租房集中隔離。

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省委書記：抓緊把所有密接風險人群都轉移出去

據西安發佈，昨日劉國中在西安市疫情防控指揮部調度城中村疫情防控工作。

劉國中指出，城中村情況複雜、基礎薄弱，疫情傳播風險大，是當前疫情防控總攻的重點難點所在。要加快加密核酸檢測，劃片包幹、進村進門，摸清人口底數，合理設置採樣點，優化工作流程，規範組織實施，避免人員聚集，提高檢測效率，做到不留盲區、不漏一人。要加快推進風險人員隔離管控，在規定的時間內進行規範完整的流調，第一時間把密接、次密接人員找出來、管控住。要抓好隔離場所儲備，搞好車輛運行調度，做到房等人、車等人，抓緊把所有密接風險人群都轉移出去並集中隔離到位。

他還要求，雁塔區、高新區等重點區域要汲取教訓，細之又細、實之又實，日事日畢、日清日結，盡快扭轉被動局面。要把城中村攻堅和疫情防控總攻作為對幹部政治品質、宗旨意識、能力作風的現實考驗，一把手要扛起責任，親自上手，抓具體抓落地。

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責任編輯：袁瑋婧

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