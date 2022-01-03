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【內地疫情】封城下西安女月經到沒衛生巾 哭問「要血流成河嗎？」（有片）

社會熱點 15:46 2022/01/03

分享：

陝西西安新冠肺炎疫情未了，當地「封城」多日，居民生活大受影響。近日有網傳影片顯示，西安隔離點有女士因月經到而沒有衛生巾，落樓向工作人員哭訴，「我來大姨媽沒有衛生巾的事情能不能解決？」，對方表明也無法出去，女子無助說道：「所以我就要血流成河嗎？」

微博有網民上載影片，稱之為「真實的隔離生活」，為標籤了「西安疫情」。影片中，一把女聲首先向工作人員表示，「早飯到現在都沒有送過來... ...還有，我來大姨媽了，也沒有衛生巾」，她稱一直打電話，都沒有人能處理、報警也沒有人接，質問「是沒有人管嗎？」

她哭著說：「我想問，我們的早飯能不能送過來？我來大姨媽沒有衛生巾的事情能不能解決？如果解決不了就讓我回家，我家有衛生巾。」

對方表示「我們也出不去啊」，女子回應道：「所以我就要血流成河嗎？我打了110，110說必須跟你們溝通，要你們解決，然後你們又說解決不了... ...實在不行你讓我自己出去，我流著出去，我自己去買也行。」

不過，問題似乎難以解決，該名女子最後請求管理人員給她一些廁紙，之後返回房間。

傳西安下令4號社會面清零 陝西省委書記：發起總攻盡快實現目標

西安2名防疫人員毆打外出買饅頭少年 被拘留7天（有片）

網民紛表同情

影片在網上引起關注，有超過17萬「讚」、1.5萬轉發，3800多個留言。不少網民紛紛表示同情該女士，指聽著很難受，「沒到這種無奈絕境，誰願意哭著去說衛生巾或者滲出來的這類話」；又有人批評當地管理不善。但有網民認為，誰都有困難，不要過於放大事件。

西安於上月23日起「封城」，嚴控市民出入，期間不時傳出「買菜難」、民眾生活物資短缺。西安當局之後表示，關於市民關心的採購基本生活物資，各區正抓緊解決。

而截至昨日（2日），西安本輪疫情累計報告1663宗本土確診病例，近兩天新增確診病例都有下降，昨單日新增確診降至雙位數的90宗。

【內地疫情】西安新增確診回落至90宗 寧波增9確診

【內地疫情】繼西安人力接龍後 陝西商洛傳以「騾馬隊」運物資

責任編輯：林佩怡

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