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去年百家房企融資12873億人幣 達五年來最低點

國情動向 16:47 2022/01/03

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克而瑞地產研究中心報告顯示，2021年100家典型房企的融資量為12873億元（人民幣，下同），同比下降26%，近五年來融資量首次出現負增長，同時達到五年來最低點。

2021年12月31日，第三方機構克而瑞發布的銷售數據顯示，百強房企12月單月實現11223.1億元，環比11月大幅上漲逾3成，但同比仍下挫近35%，全年累計銷售額同比下降3%。這是自2010年以來，規模房企銷售業績增速首次出現負值。與規模增長同步降速的還有房企融資表現。

從季度來看，由於2021年年初各機構額度充足且政策定調並未較2020年底有較大變化，疊加房企年初有大量償債需求，2021年一季度房企融資量僅微降，達到4000億元以上；二季度以來，相關部門加大對經營貸、通道類業務的監管，房企融資環境收緊，二季度融資量同比下降了16%，不到4000億元。

四季度房企的融資降到冰點

值得注意的是，受2021年下半年以來企業違約事件頻發的影響，三季度房企融資進一步下滑到3079億元，同比下降32%；到四季度房企的融資一度降到冰點，融資量僅為1767億元，同比減少55%。

從企業的債券類融資成本來看，2021年的新增債券類融資成本5.32%，較2020年全年下降0.99個百分點，其中境外債券融資成本6.88%，較2020年全年下降1.71個百分點，境內債券融資成本4.06%，較2020年全年下降0.43個百分點。融資成本的下降主要在於年內房企發債持續分化，企業一般境內發債成本遠低於境外；另外，由於融資環境收緊，企業發債持續分化，債券發行向優秀房企集中，進一步拉低了企業發債成本。

從融資結構來看，2021年融資佔比最高的仍是境內債權融資，佔比達到49%。從融資量來看，2021年房企境內債權融資同比下降30%到6351億元；境外債權融資量3409億元，同比下降27%；股權融資和永續債分別募集112億元和58億元，降幅較大，分別同比下降77%和88%，在三條紅線出台後，永續債也納入了負債監管，企業永續債發債持續下降。

房企的整體償債壓力仍較大

克而瑞認為，2022年預計整體的房地產融資環境仍以維穩為主，維護企業的正常融資需求，促進房地產業良性循環和健康發展。 而從企業的償債壓力來看，2022年房企到期金額達到6298億元，同比減小21%，但房企的整體償債壓力仍較大，主要在於2020年四季度以來房企發債及到期債券呈現剪刀差，房企發債量小於到期量，房企償債一直處於承壓狀態。

據第一財經報道，儘管監管層近期密集發聲，釋放有關房企融資政策偏正面消息，但業內已形成共識，這些都不意味著房地產信貸政策轉向，而是意在維穩糾偏。 2022年，整體的融資環境仍將以維護企業正常融資需求，促進行業良性循環和健康發展為主。以高槓桿撬動規模快速增長的時代，在2021年正式劃下句點了。

責任編輯：袁瑋婧

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