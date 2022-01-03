河南2020年出生人口 43年來首次低過100萬

內地傳媒報道，近期發布的2021年統計年鑑中，14省公布了2020年出生率數據，其中10個省份低於1%。出生人口方面，戶籍人口大省河南，43年來首次低過100萬。

內地「第一財經」根據2021年各地統計年鑑整理有關出生數據，部分地方僅公布了出生率和年度總人口，於是按相關數據推算出當年出生人口數。

14個省份中，河南2020年出生人口數量位居第一，為92萬，創下1978年以來的歷史新低；出生率為0.924%，略高過全國的0.852%平均水平。

京津出生率低於全國

連同河南，有7個省份的出生率高於全國平均水平，海南、甘肅、廣西及貴州更超過1%。至於福建，出生率為0.927%，亦首次跌破1%。

出生率低於全國水平的地方，包括天津、北京、重慶、江蘇、山西、內蒙古和湖北。

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東北地區的遼寧、吉林和黑龍江的2020年出生率還沒公布，但2019年數據顯示，黑龍江出生率位列全國倒數第一，吉林倒數第二，遼寧倒數第三。

報道引述人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，北京、天津等直轄市出生率比較低，和人們受教育時間較長、現代化水平較高、人的自主性較為突出等因素有關。東北是老工業基地，工業化和城鎮化較早，對生育的自主選擇相對強烈。這些在客觀上影響了他們的生育意願、生育選擇，進而影響了生育水平。

至於中西部幾個生育率低於全國水平的地區，往往是城鎮化和工業化水平較高的區域。如重慶和湖北省會武漢是重要的工業基地，內蒙古近年工業化發展步伐也非常迅速。

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責任編輯：林佩怡

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