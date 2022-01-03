家庭教育促進法正式實施 官媒：中國父母進入依法帶娃時代

《中華人民共和國家庭教育促進法》週六（1日）開始正式實施，這是中國首次就家庭教育進行專門立法。央視新聞指，家庭教育從「家事」上升為「國事」，中國父母正式進入「依法帶娃」時代。今日「中國父母進入依法帶娃時代」衝上微博熱搜榜第一位。

據中國青年網，經過全國人大三次審議草案，《中華人民共和國家庭教育促進法》於2021年10月23日正式表決通過。該部法律分為六章五十五條，分別從家庭責任、國家支持、社會協同和法律責任等方面對未成年人監護人和社會對家庭教育應當承擔的責任進行了劃分和規定。

孩子犯錯家長將被訓誡

其中第四十九條規定，公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理案件過程中，發現未成年人存在嚴重不良行為或者實施犯罪行為，或者未成年人的父母或者其他監護人不正確實施家庭教育侵害未成年人合法權益的，根據情況對父母或者其他監護人予以訓誡，並可以責令其接受家庭教育指導。

央視網引述中國政法大學未成年人事務治理與法律研究基地副主任、家庭教育促進法立法顧問苑寧寧指，該法第一個關鍵詞就是指引，通過法律的方式告訴父母，你如何當好一個合格的家長，引導著你去按照科學的方法、科學的理念去教育孩子；第二個關鍵詞是賦能，的確父母也需要一個不斷學習的過程，遇到困難和問題的時候可以向我們的公共體系獲取相應的幫助，也學習到相關的知識，然後來提升自己的能力。

家庭教育指導師成校外培訓新風口

《家庭教育法》明確規定，未成年人的父母或者其他監護人應當樹立正確的家庭教育理念，自覺學習家庭教育知識，在孕期和未成年人進入嬰幼兒照護服務機構、幼兒園、中小學校等重要時段進行有針對性的學習，掌握科學的家庭教育方法，提高家庭教育的能力。

據此，家庭教育指導師培訓，被認為是校外培訓的「新風口」。新京報報道指，一些學科類培訓機構也轉型進入家庭教育指導師培訓。有機構甚至預測，中國今後幾年內至少需要460萬名「家庭教育指導師」，年收入可達15萬元至50萬元人民幣。

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責任編輯：袁瑋婧

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