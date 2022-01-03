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【中美貿易協議】WSJ：中國未全額履行貿協 拜登政府陷兩難

國情動向 18:42 2022/01/03

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在2020年初簽訂的中美第一階段貿易協議中，中國承諾兩年內增購2000億美元美國產品和服務等，惟至上周五（2021年12月31日）到期時，外界預計中國距離承諾目標仍甚遠。

《華爾街日報》報道，這令美國拜登政府陷入兩難，若恢復某些關稅，恐令中國減少進口、或對美企採取措施；若隻眼開隻眼閉，或對中國釋出「不會面臨後果」的信號。

華使館：疫情令經濟下滑 阻採購

盡管中國增加採購，但仍遠低於中美第一階段貿易協議的目標。報道指出，據彼得森國際經濟研究所的研究員Chad Bown計算，基於截至去年11月的貿易數據，中國距離農業、製造業和能源採購目標的差距分別為17%、41%和62%。年度數據則顯示，2020年美國對中國的服務出口下降了32%。

對於中國採購未達到承諾目標，白宮和美國貿易代表辦公室未有回應。去年11月，美國貿易代表戴琪曾表示正在與中國同行討論上述缺口。報道另引述中國駐美大使館發言人表示，2020年新冠疫情導致的經濟下滑，阻礙中國購買美國商品；中國努力克服疫情、全球經濟衰退和供應鏈中斷帶來的多重負面影響，推動共同實施協議。

中美首階段貿易協議將到期 中國採購不足目標6成 商務部這樣說

戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益

恢復關稅恐自損 若置之不理證無後果

報道指出，白宮可能會恢復在協議中削減的某些關稅，但如果導致中國減少從美國進口、或對在華美企採取措施，白宮的行動恐適得其反。

然而，如果美國對中國未能兌現承諾睜一隻眼閉一隻眼，或向中國政府釋放一個信號，即中國不會面臨後果。

據報美企正密切關注美方做何反應，許多希望與中國保持平穩關係。對進口中國服裝和電子產品的美企而言，加徵關稅會提高成本，或轉嫁給消費者。美中貿易全國委員會上月敦促美國下調關稅，並將談判重點重新放在補貼等問題上。不過，國內製造商等其他美企則態度強硬，理由是中國政府對重點行業的支持，同時美國需要培育自己的供應鏈。

貿易分析人士稱，美國總統拜登不太可能在尋求抑制通脹和推進其國內議程的同時，加劇與中國的緊張關係。但他們指出，拜登未闡明與北京方面打交道的明確戰略。

戰略與國際問題研究中心（CSIS）的高級顧問甘思德（Scott Kennedy）稱：「拜登政府對問題和潛在解決方案的評估不夠清晰，因此有些摸不清方向。」
他認為，美國應推動中國走向市場化經濟，而不是設定實際上起到加強中國國家控制作用的購買目標。

【中美貿易戰】兩大原因 中國自美進口大豆或縮減兩成

【中美貿易戰】美商務部長冀有公平競爭環境 促中國信守承諾

降中國商品關稅可緩解通脹？美財長耶倫這樣說

責任編輯：林佩怡

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