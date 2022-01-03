男子騎單車從西安返鄉被罰 民警遠程視像訓誡

陝西省銅川市耀州區一男子自行騎單車12月24日從西安出發，一天后返回耀州區家中。由於西安全市封控，男子行為違反疫情防控，他在居家隔離期間被警方遠程視訊訓誡教育、處罰。

耀州區衛健委官方公眾號上週五（12月31日）發布消息稱，2021年12月24日該轄區陰河村陰某某自行騎自行車從西安出發，翌日返回家中，該行為嚴重影響了正常的疫情防控工作秩序，造成了較壞的社會影響。因該陰某某在居家隔離期，民警通過遠程視頻對違法行為人陰某某詢問，經訓誡教育後，陰某某深刻認識到了自己的錯誤，深表歉意。

消息還稱，2021年12月29日，耀州分局蘇家店派出所根據治安管理處罰法第50條對陰某某進行處罰。

西安全市封閉式管理

此前，西安從2021年12月23日零時起實施全市封閉式管理，倡導全體市民「非必要不離市」。交管部門在「一場五站」和國省幹道、高速路口等加強查驗，對非必要離市人員進行勸返。確因特殊原因需離開西安的，除持有48小時核酸檢測陰性證明外，還要提供單位（街道）證明及相關審批手續。暫停全市長途客運班線，但運送市民生活和防疫物資的貨運車輛可以通行。出租車、網約車不得進入中高風險地區，也不得出市區運營。

據澎湃新聞，週六（1日）耀州區衛健委官方公眾號發布一則《耀州區強化疫情防控十條工作措施》的消息，其中第一條提到，區交通運輸局牽頭，公安耀州分局、區衛健局、各鎮（街道）配合，細化完善全區高速公路、臨界公路和鄉間小道入口防疫輸入機制，明確工作任務，細化工作要求，壓實工作責任。落實最嚴格的入耀高速公路和國省幹道入口管控措施，嚴防死守臨界公路和鄉間小道入口，堅決守住外防輸入防線。

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