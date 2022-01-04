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12月財新中國製造業PMI超預期升至50.9 創6個月高

經濟脈搏 10:05 2022/01/04

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隨著市況改善、需求轉強，製造業生產活動加速擴張，2021年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）重回擴張區間，錄得50.9，高過預期，較11月升1個百分點，為2021年7月來最高。

這與官方PMI走勢一致。據國家統計局日前公布，2021年12月製造業PMI錄得50.3，升0.2個百分點，連續兩個月處於擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示12月製造業景氣度恢復，供求有所改善，通脹壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，疫情反覆和海外需求仍是不穩定因素。未來一段時期，政策層面應強化就業優先導向、加強對中小企業的定向支持以及政策連續性、穩定性和可預期性。

12月中國製造業PMI升至50.3勝預期 為5個月高位

疫情反覆拖累出口 企業樂觀度減弱

據財新公布，12月製造業供給強勁，生產指數連續兩個月位於臨界點以上，為2021年以來最高。

需求改善，12月製造業新訂單指數重回榮枯線以上。受調查企業表示客戶需求改善，新客戶增加；但也有企業反映，因成本相對較高、供應周期拖延、疫情持續，訂單整體增速受抑制。外需方面，新出口訂單指數連續第五個月位於收縮區間。調查顯示，疫情反覆、航運貨櫃短缺、運費上揚等因素拖累出口銷售。

就業壓力仍持續增加，就業指數連續5個月位於收縮區間，12月並錄得2021年3月來最低值。受訪企業反映，一方面是員工自願離職或退休後，空缺沒有得到填補，另一方面則是訂單增長相對低迷，企業對勞動力的使用依然謹慎。

價格方面，大宗商品保供穩價措施持續顯效，通脹壓力繼續緩解，其中出廠價格指數自2020年5月來首次回落至收縮區間，企業反映成本下降、降價促銷是主要原因。

盡管市場回暖，但製造業企業家對未來樂觀度有所減弱，12月生產經營預期指數仍高於榮枯線，但降幅明顯，錄得2020年5月來最低值。企業主要擔憂全球疫情、供應緊張等問題。

責任編輯：林佩怡

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