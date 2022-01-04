【內地疫情】西安添95宗本土確診 河南禹州3人感染全市禁足

內地新冠肺炎疫情未明顯緩和，在重災區陝西西安，昨（3日）新增95宗本土確診病例，較上日略為反彈，至此本輪累計1758宗本土確診，當地今日（4日）再啟動全市新一輪核酸篩查。

另浙江寧波、河南疫情持續；上海亦有兩宗本土無症狀感染，患者為外地到滬人員。

據國家衛健委通報，內地昨日新增175宗新冠肺炎確診病例，67宗為輸入、108宗為本土病例。在本土病例中，陝西有95宗，均在西安，浙江寧波有8宗，河南洛陽2宗、許昌2宗、鄭州1宗。

當日有本土無症狀感染21宗，河南19宗（許昌17宗、洛陽1宗、鄭州1宗）；上海2宗，寶山區及奉賢區各1宗。

河南省長赴禹州：最短時間、最小代價抗疫

其中，河南許昌代管的禹州，本輪累計發現3名無症狀感染者，當地昨起全市所有居民居家隔離、足不出戶。除了持有市疫情防控指揮部通行證，全市所有機動車輛不得上路行駛。所有商超除保障日常生活物資供應之外，暫停其他經營活動；所有門市及外賣經營單位一律暫停營業。

河南省長王凱昨日到禹州，強調要強化協調聯動，突出科學精準，狠抓責任落實，嚴防死角漏洞，用最短時間、以最小代價打好疫情防控阻擊戰，有力保障人民群眾生命健康安全和經濟社會穩定發展。

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責任編輯：林佩怡

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