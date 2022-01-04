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美卿布林肯與北約9國外長通話聲援立陶宛 指中國施壓升級（第二版）

國情動向 16:35 2022/01/04

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一（3日）與北約內9個成員國的外長通話，表示聲援立陶宛，指中國政治施壓、經濟脅迫升級。

＊新增中國外交部回應

京斥美為立陶宛辯解

在北京，外交部發言人汪文斌周二（4日）表示，立陶宛背信棄義，公然製造「一中一台」損害中國主權和領土完整，是中立關係困難癥結，批評美方一再為立方錯誤言行辯解幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容「台獨」勢力的小圈子，這只能讓國際質疑美方聲稱堅持一中政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。

他強調，美方此舉絲毫動搖不了中方維護國家主權和領土完整的堅定決心，只會向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號，破壞台海和平穩定。要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也希望有關方面明辨是非，秉持客觀公正立場，不要被美裹挾蒙蔽。

據美國國務院發布，布林肯周一與保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛等9個北約成員國外交高層通話，討論烏克蘭和立陶宛等問題。

此前，布林肯也與法國、德國、英國及歐盟等，關注中國對立陶宛施壓升級。

去年11月，中國將與立陶宛外交關係降為代辦級，嚴正抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻，但中方否認。

美卿與法德英外長通話 聲援立陶宛反對中國施壓

歐盟國家涉立陶宛產品不予清關？中國外交部這樣回應

責任編輯：林佩怡

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