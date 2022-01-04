【西安疫情】何時解封引關注 疾控專家：要實現「社會面清零」（多圖）

陜西西安全市截至今日（4日）實施封閉式管理已經13天。在經過連續一周的高位運行後，陜西西安本土新增確診病例從2022年1月1日起出現下降，何時「解封」無疑是最受關注的焦點。當地疾控專家表示，西安市要解除管控措施，首先就得實現「社會面清零」。

西安市疾控中心副主任陳志軍對「社會面清零」進一步解釋道，「社會面清零」意思是，之後發現的所有新的確診病例都已經在我們隔離的密切接觸者或者是密切接觸者的密切接觸者當中，在社區已經不存在社區面的疫情傳播了。

【內地疫情】西安添95宗本土確診 河南禹州3人感染全市禁足

【內地疫情】網傳西安下令4號社會面清零 陝西省委書記：發起總攻盡快實現目標（多圖）

他續指，實現「社會面清零」實際就是阻斷當前社區傳播的風險，為中高風險地區盡快降級創造條件。也是為我們全市下一步解封創造良好的條件。

陳志軍表示，近期西安本土確診病例出現下降與前期采取隔離管控、封控等措施有一定關係。但聚集仍然是當前疫情的最大風險。比如，在一些城中村尤其是人口密度比較大的社區，尤其是高層建築，如果管控不嚴的話，那麽在城中村尤其是人口密度比較大的城中村，很難保證人與人之間不接觸；在高層當中由於有共用的電梯，如果管控不嚴的話，也可能通過共同使用電梯，導致病毒的傳播。因此我們在這段時間，為了嚴格保證切斷呼吸道傳染病的傳播途徑，還是把存在一定傳播風險的人群轉移到隔離酒店當中。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他說，西安市作為一個千萬級人口的城市，這次疫情影響了很多人的正常生活，很多人在不同的崗位上跟我們疾控人共同抗疫，我們大家都希望這場疫情盡快結束。「社會面清零」也就意味著社區內沒有傳染源了，也就是為我們下一步復工復產恢復正常生活奠定良好的基礎，這樣我們就能走出家門了。

據陜西省衛健委公告自去年12月9日以來，截至1月4日陜西全省已累計報告本土確診病例1785宗，其中西安市1758宗。西安這一波疫情也外溢到延安市、咸陽市、渭南市、北京、廣東省東莞市、河南沈丘市、山西省運城市等七地。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁