官媒：穩樓市要堅守「房住不炒」 避免「假人才、真炒房」

日前多城出台穩樓市政策，《經濟日報》今日（4日）文章指出，此舉是落實房地產調控主體責任的具體體現。但須注意的是，政策應該積極滿足購房者的剛需和改善性需求，堅決守住「房住不炒」底線。要避免借滿足剛需和改善性需求形成炒作房地產的氛圍，避免出現「假人才、真炒房」等現象。

早前，廣西桂林市出台了加大重點行業扶持力度衝刺2021年四季度經濟工作若干獎勵措施，其中明確給予樓盤銷售面積排序靠前的房地產開發企業經營貢獻獎勵，同時，對購買一定區域新建商品房也將按照成交合同額發放消費券補貼購房者。此外，河南新鄉和開封、重慶萬州、湖南衡陽等地給予購房契稅補貼；河北保定市出台政策明確，購買被動式超低能耗商品住宅可不受限購措施限制，利用住房公積金購買該類住房貸款額度可上浮。

亦有不少省市採取人才政策，湖北荊州對5年內新畢業大學生、安徽蕪湖對青年英才、浙江金華武義縣對民營製造類工業企業的外來員工，均在購買首套住房時給予購房補貼。

擺脫對「土地財政」的過度依賴

《經濟日報》指出，當前，全國房地產市場分化日益明顯，大中小城市和縣城分別面臨不同的市場情況，房地產調控還須因城施策，嚴格落實城市的主體責任。

文章最後強調，在不少三四線城市和縣城，促進產業轉型升級仍面臨一個較為漫長的過程。從長遠看，擺脫對「土地財政」的過度依賴還需要不斷完善房地產長效機制，持之以恆推動產業轉型升級。地方政府應科學設置住房發展規劃，避免脫離一地人口和產業發展實際，盲目上馬過多房地產項目，最終造成樓市供給過剩。

【中國樓市】至少10城推鼓勵購房政策 桂林向房企買家發消費券

推動樓市「再穩健一點」 吉林鼓勵各地開展購房補貼等工作

責任編輯：袁瑋婧

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