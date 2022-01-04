2022年A股首個交易日 3大指數走弱 創指收跌逾2%

今日（1月4日）是2022年A股首個交易日，3大指數集體高開，但隨後轉弱收跌。

*15：25 更新收市

截至收市，上證綜合指數收報3632.33點，跌0.2%；深證成指報14791.31點，跌0.44%。創業板指全日跌2.18%，報3250.16點。

滬深兩市成交明顯放量，全日成交達12663億元人民幣。

較多個股上漲，兩市3300家上漲，1297家下跌。板塊方面，中藥、醫藥商業等強勢走升，虛擬數字人、雲遊戲等元宇宙相關板塊逆勢走強；能源金屬、半導體等板塊低迷。

國泰君安認為，市場成交量出現明顯放大，市場情緒在波動中前行。 疫情對於經濟和貿易的擾動仍有不確定性， 市場大概率維持「上有頂、下有底」的區間震盪格局。

消息方面，國家互聯網信息辦公室等13部門修訂發布《網絡安全審查辦法》，明確掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者，赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

該辦等4部門並發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，要求算法推薦服務提供者，不得利用算法實施影響網絡輿論、規避監督管理以及壟斷和不正當競爭行為等。

另外，人行今日開展100億元人民幣逆回購操作，單日淨回籠2,600億元。

中信證券固收分析師明明指出，由於降準剛剛落地不久，短時間內再次實施降準的可能性相對較小，人行公開市場以及MLF（中期借貸便利）的操作組合顯得更加重要，大概率會保持積極態勢，但是資金投放力度可能並不會過高。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁