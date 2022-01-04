2022年A股首個交易日 3大指數高開後轉跌 創指半日跌逾2%

今日（1月4日）是2022年A股首個交易日，3大指數集體高開，但隨後轉跌，創業板指更一度下挫2.5%，滬指跟隨走弱。

截至中午，上證綜合指數報3627.1點，跌0.35%；深證成指報14748.28點，跌0.73%。創業板指半日跌2.19%，報3249.81點。滬深兩市成交明顯放量，上午半日成交達8100億元人民幣。

板塊方面，中藥、醫藥商業等強勢走升，虛擬數字人、雲遊戲等元宇宙相關板塊逆勢走強；鹽湖提鋰、半導體、能源金屬等板塊低迷。

消息方面，國家互聯網信息辦公室等13部門修訂發布《網絡安全審查辦法》，明確掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者，赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

該辦等4部門並發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，要求算法推薦服務提供者，不得利用算法實施影響網絡輿論、規避監督管理以及壟斷和不正當競爭行為等。

另外，人行今日開展100億元人民幣逆回購操作，單日淨回籠2,600億元。

中信證券固收分析師明明指出，由於降準剛剛落地不久，短時間內再次實施降準的可能性相對較小，人行公開市場以及MLF（中期借貸便利）的操作組合顯得更加重要，大概率會保持積極態勢，但是資金投放力度可能並不會過高。

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