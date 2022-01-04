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Tesla新疆開店 美媒：恐捲人權爭議

國情動向 13:46 2022/01/04

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美國電動車巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA），其官方微博上月31日發文宣布，烏魯木齊特斯拉中心正式開業，為新疆首家特斯拉中心。有美國傳媒分析，Tesla此舉恐捲入人權爭議；Tesla未有回應。

特斯拉官方微博在2021年12月31日發文，指「烏魯木齊特斯拉中心正式開業啦！2021年的最後一天我們在新疆相遇❤2022讓我們一起開啟新疆純電之旅！遇見更多美好！​​​」帖文還附上開幕活動照片，包括舞獅、有人們「Tesla❤Xinjiang」字樣手幅的合照。

《華爾街日報》指出，Tesla在中國備受推崇，但此舉或會捲入人權爭議和公關困境。

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事實上，中美在新疆問題上角力不斷。美國總統拜登上月剛簽署法案，將禁止進口一切新疆產品，除非企業能證明其不涉及強迫勞動。中國外交部批評該法該案罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方強烈憤慨、堅決反對，促美方立即糾正錯誤。

報道指出，新疆已成為在中國開展業務的外國企業的試金石。在新疆開展業務的外國公司，或會在其本土市場面臨監管困境和聲譽打擊，而迴避新疆的外國公司則面臨中國政府及消費者的憤怒。

近期Intel、沃爾瑪都捲入新疆爭議。另《華爾街日報》舉例，與特斯拉更相似的事件是，德國汽車製造商大眾汽車（Volkswagen） 因決定保留在烏魯木齊的一家工廠，而招致了西方議員和人權活動人士的批評；該公司稱，其在新疆的供應鏈不存在強迫勞動。

彭博也形容，Tesla正在進入一個公共關係「雷區」。報道指出，美國製造業聯盟也對Tesla的行動提出批評。

Intel就涉疆表述聲明「深表歉意」 中國外交部冀企業明辨是非

沃爾瑪旗下山姆超市下架新疆貨 央媒批愚蠢短視、吃飯砸鍋

責任編輯：林佩怡

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